Мнение: кроссовер-зазнайка BMW X4

Каким должен быть идеальный кроссовер? Высоким? Низким? С упором на проходимость или с расчетом на перемещения исключительно в городе? Однозначного ответа на этот вопрос вам никто не даст. И надежда навести порядок в этой непростой иерархии кажется особенно призрачной, когда встречаешь на улице кроссовер с жесткой подвеской, в обвесе и модифицированным выхлопом.

В общем, X4 в M-Performance зазнался, не отвечает ни на один вопрос, но, выглядит просто сногсшибательно. Знакомьтесь.

Характеристики у машины почти за 5 миллионов рублей приятные. Но и в начальной комплектации, с двухлитровым бензиновым двигателем, X4 разгоняется до сотни за 8 с небольшим секунд. Согласитесь, задорно смотрится машина в обвесе, даже с учетом того, что это кроссовер! А анфас BMW вообще вне конкуренции – только посмотрите на этот выразительный взгляд.

В профиль X4, по моему мнению, сильно выигрывает у Х3, на котором, собственно, изначально базируется. Я вообще не понимаю как можно не любить аэродинамичные вещи только за одну их форму. Да и корма у икс-четвертого тоже не подкачала.

Выхлопная система имеет очень любопытную "фишку": все дело в волшебной кнопке, при нажатии на которую поднимается заслонка в системе выхлопа. Это не влияет на скоростные характеристики, но как начинает звучать эта машина! Особенно почему-то милым сердцу водителя оказалось тарахтение при детонации топлива, когда сбрасываешь газ при переключении скоростей. О да, детка, звучи!

Заглянем внутрь. BMW не изменяет себе, и салон здесь в лучших немецких традициях: лаконичен, корректен и практичен. Эргономичность на высоте, до всего можно без усилий дотянуться, и все нужные кнопки под рукой. Элементы из углепластика в салоне на вес машины не влияют и несут исключительно декоративную функцию, впрочем, наверняка прибавляя мощности автомобилю в воображении водителя.

Едет машина прекрасно. Конечно подвеска жестковата, даже в “комфортном” режиме амортизаторов – но чего вы ожидали, покупая авто в M-пакете?

Философия баварского автомобилестроения заключается в том, дать водителю по-настоящему почувствовать машину и дорогу. Пусть даже с некоторым ущербом для комфорта. И этот кайф не передать никакими словами.

Акустика здесь стоит в исполнении Harman/Kardon. Это, кстати, на данный момент фаворит в стоковом автозвуке. Ну и, отдельное спасибо BMW за то, что пока не из всех моделей убрали многополосный эквалайзер, и здесь действительно можно разгуляться.

Собственно, тут при настройке звука пришлось немного подумать. В итоге была поджата на одно деление середина (1 kHz) и гулкие 500 Hz на две единицы. Если вы не планируете слушать музыку на очень большой громкости, то самые верхние 10 kHz можно немного поднять.

Система получилась универсальной, и даже мои любимые Mutemath, довольно капризные в плане акустики для прослушивания, звучат в X4 отлично. Только не забудьте убрать включенную по умолчанию систему объемного звука Logic Surround. Не нужно вам это.

Хороший звук в машине – это хорошая звукоизоляция. Здесь она не идеальна, но, тем не менее, хороша, лишь немного уступая Cadillac Escalade, о котором я писал в прошлый раз. Тесты проводились с закрытой заслонкой системы выхлопа, потому что когда ее поднимаешь, тут уже не до звукоизоляции.

Что я могу сказать в итоге? Машина специфичная. Для постоянного использования в городе она жестковата, а фанаты больших скоростей, дрифта и резких ускорений наверно возьмут себе машину не в форме кроссовера. Вот представьте себе, что вы давно являетесь фанатом BMW, возможно даже ездили на уличные гонки, но теперь вы успешный менеджер и счастливый семьянин, и вам нужно возить детей в зоопарк и в кино по выходным. Представили? Вот теперь сами и объясняйте, зачем купили себе именно эту машину.

Материал подготовлен специально для портала dni.ru