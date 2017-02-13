Известная актриса врезалась на грузовике в жилой дом

Американская актриса Миша Бартон врезалась на грузовике в жилой дом в Лос-Анджелесе. Девушка не рассчитала высоту арки здания при подъезде к апартаментам.

Артистка попала в аварию в результате транспортировки всех своих вещей в новую квартиру, сообщает TMZ. В Сеть попала видеозапись с места инцидента.

"Все, что у меня есть, – в этом грузовике. Что нам делать со всем этим?" – возмутилась Миша Бартон.

Издание отмечает, что актриса покинула свой дом еще в среду, 8 февраля. Журналисты считают, что она каталась на грузовике вокруг города в течение нескольких дней перед тем, как доехать до новой квартиры.

В январе 2017 года соседи актрисы вызвали полицию в связи с ее неадекватным поведением. Забравшись на забор дома, девушка в рубашке и галстуке кричала о приближающемся конце света. Прибывшие на место происшествия медики доставили ее в больницу.

Позднее Миша Бартон рассказала, что во время странного поведения она была под действием наркотиков. "Спасибо за вашу любовь, ребята. Это много значит для меня. В мире происходит очень многое, поэтому я благодарна вам за это как никогда", – цитирует ее Fox News.

Фото опубликовано Mischa Barton (@mischamazing) Ноя 2 2016 в 9:37 PDT

Миша Бартон – 31-летняя ирландско-американская актриса. Кинолюбители знают ее по таким фильмам, как "Вас не догонят", "Одинокие сердца", "Шестое чувство", "Ноттинг Хилл" и другие.