Секс на скорости 112 км/ч сняли на видео
Пылкие объятия влюбленных засняли автолюбители на шоссе, ведущем от Буэнос-Айреса, вблизи Ялы в провинции Жужуй. Водитель демонстрировал навыки каскадера: одной рукой он держал руль, а другой – свою возлюбленную. При этом мужчина умудрялся через плечо девушки следить за дорогой на скорости 112 километров в час.
В какой-то момент любовники заметили, что стали объектом внимания попутчиков, кавалер показал операторам неприличный жест, пишет Life.ru.
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