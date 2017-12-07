Русские мажоры устроили беспредел в Нью-Йорке

В паблике richrussiankids ("Богатые русские дети") в соцсети Instagram появилось новое дерзкое видео. На этот раз любители нарушать правила дорожного движения отметились в США.

На кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу, пересекая двойную сплошную линию разметки, и объезжает пробку. "Скоро тренд на беспредельную езду, который мы запустили, охватит всю планету", – написал автор поста. Отметим, что в Соединенных Штатах закон разрешает пересекать двойную сплошную для поворота, но запрещает делать это для обгона.