Русские мажоры устроили беспредел в Нью-Йорке
На кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу, пересекая двойную сплошную линию разметки, и объезжает пробку. "Скоро тренд на беспредельную езду, который мы запустили, охватит всю планету", – написал автор поста. Отметим, что в Соединенных Штатах закон разрешает пересекать двойную сплошную для поворота, но запрещает делать это для обгона.
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