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Авто

BR1: Новая страница в истории российского автоспорта

Фото: пресс-служба SMP Racing
Российская компания BR Engineering представила в Бахрейне новый спортпрототип BR1. На гоночном треке Bahrain International Circuit в рамках финального этапа FIA WEC сезона-2017 мировое автоспортивное сообщество и журналисты впервые увидели машину, о создании которой было заявлено ровно год назад.
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Машина класса LMP1 создана российской компанией BR Engineering совместно с известным итальянским автоконцерном Dallara для участия в новом суперсезоне мирового первенства FIA WEC. Представили автомобиль публике основатель и руководитель BR Engineering Борис Ротенберг, президент ассоциации АСО Жерар Неве, руководитель FIA WEC Пьер Фийон, шеф-дизайнер Dallara Лука Пиньяка и директор SMP Racing, программы поддержки и развития российского автоспорта Дмитрий Саморуков.

Дмитрий Саморуков и Борис Ротенберг. Фото: пресс-служба SMP Racing

Одной из задач программы SMP Racing Дмитрий Саморуков назвал привлечение и внедрение технологий на российский рынок.  "Этот прототип решает почти все задачи–  возможность наших пилотов проявить себя, показать себя на международной арене", - сказал Саморуков и отметил, что в создании BR1 принимали участие российские инженеры.

Хотелось бы на ней выиграть чемпионат и это победа будет не только российских пилотов, но машины, в которой есть частица русской души.

Директор SMP Racing рассказал о дополнительных тестах машины: "Будет 6-7 тестовых weekend и потом начнутся основные тесты FIA WEC. Машина показала себя очень хорошо и не требует дополнительных и принципиальных доработок, она быстра и надежна".

Дмитрий Саморуков, Борис Ротенберг, Иосиф Пригожин. Фото: пресс-служба SMP Racing

BR1 примет участие в чемпионате 2018 года. Среди пилотов-претендентов на управление новой машиной – Михаил Алешин из IndyCar, Сергей Сироткин из "Формулы-1" и молодые пилоты Матевос Исаакян и Егор Оруджев.

Саморуков назвал важным вопрос привлечение технологий в России и рассказал о совместном проекте с Formula Student – ежегодном студенческом соревновании, этап которого проходит в России, а также с профильными автомобильными институтами, которые получают доступ к технологиям. "Это позволяет привлекать наших молодых и перспективных специалистов для участия не только в конструировании, но и в эксплуатации автомобиля", – отметил Саморуков.

Фото: пресс-служба SMP Racing

Автор: Александр Комаров20 ноября 2017, 19:38

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