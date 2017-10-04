В Москве из-за футбольного матча перекроют движение

На севере Москвы в начале октября будут перекрыты несколько улиц. Это связано с проведением футбольного матча на стадионе "ВЭБ Арена".

Ограничение будет действовать 7 октября на проезде Березовой Рощи и 3-й Песчаной улице. Движение перекроют с 15:00 до 20:00, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.