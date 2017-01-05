На внешней стороне МКАД перед съездом на Бесединское шоссе произошло массовое ДТП
В центре Москвы автомобиль вылетел в реку
В результате происшествия по счастливой случайности никто не пострадал – водителя удалось быстро извлечь из воды. По предварительным данным, иномарку занесло на скользкой дороге, из-за чего и случилось ДТП.
Экстренные службы города вытащили автомобиль из реки. Очевидцы записали происходящее на видео, передает Life.ru.
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