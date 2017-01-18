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Устроившего "свадебные гонки" полицейского уволили со службы

Карахан Балакеримов. Фото: facebook.com
Продолжает набирать обороты скандал с участием столичного сотрудника полиции, грубо нарушившего ПДД. После служебного расследования он остался без работы.
прочитано 29578 раз

Оперуполномоченный УВД ТиНАО Карахан Балакеримов, свадебный кортеж которого проехался по Москве с грубыми нарушениями правил дорожного движения, уволен со службы приказом министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Полицейский лишился должности по результатам служебной проверки, сообщает телеканал РЕН ТВ. 

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Правоохранительные органы проводят проверку после появления в Сети видео со свадебным кортежем, который якобы сопровождал в ЗАГС сотрудника московской полиции. Во время движения группа автомобилей демонстрировала на дороге опасное скоростное вождение – так называемые "шашечки". 

Сам же Балакеримов факт нарушения правил дорожного движения полностью отрицает. "Вы видели меня в машине, которая нарушает? Нет. Я улыбаюсь, потому что мой кортеж едет правильно. Я не знаю, кто нарушал, и знать не хочу", – заявил бывший полицейский.

Напомним, что бракосочетание оперуполномоченного Карахана Балакеримова в Москве обернулось крупным скандалом. Россияне возмущены, что праздничный кортеж полицейского, состоящий из элитных машин, двигался по городу, грубо нарушая ПДД. Как писали Dni.Ru, элитные иномарки Bentley, Gelendwagen, Cadillac Escalade, Mercedes и BMW устроили "танцы", двигаясь по проспекту Вернадского, ТТК, Кутузовскому и Ленинградскому проспектам.

  

Вместо того, чтобы ехать колонной, автомобили заняли все полосы, заблокировав остальных участников движения. Очевидцы опасных гонок запечатлели игру в "шашечки", езду по трассе задним ходом и другие нарушения ПДД. Видео "свадебной гонки" было опубликовано в соцсетях.

Автор: Евгений Мышко18 января 2017, 15:20

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