Устроившего "свадебные гонки" полицейского уволили со службы

Продолжает набирать обороты скандал с участием столичного сотрудника полиции, грубо нарушившего ПДД. После служебного расследования он остался без работы.

Оперуполномоченный УВД ТиНАО Карахан Балакеримов, свадебный кортеж которого проехался по Москве с грубыми нарушениями правил дорожного движения, уволен со службы приказом министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Полицейский лишился должности по результатам служебной проверки, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Правоохранительные органы проводят проверку после появления в Сети видео со свадебным кортежем, который якобы сопровождал в ЗАГС сотрудника московской полиции. Во время движения группа автомобилей демонстрировала на дороге опасное скоростное вождение – так называемые "шашечки".

Сам же Балакеримов факт нарушения правил дорожного движения полностью отрицает. "Вы видели меня в машине, которая нарушает? Нет. Я улыбаюсь, потому что мой кортеж едет правильно. Я не знаю, кто нарушал, и знать не хочу", – заявил бывший полицейский.

Напомним, что бракосочетание оперуполномоченного Карахана Балакеримова в Москве обернулось крупным скандалом. Россияне возмущены, что праздничный кортеж полицейского, состоящий из элитных машин, двигался по городу, грубо нарушая ПДД. Как писали Dni.Ru, элитные иномарки Bentley, Gelendwagen, Cadillac Escalade, Mercedes и BMW устроили "танцы", двигаясь по проспекту Вернадского, ТТК, Кутузовскому и Ленинградскому проспектам.





Вместо того, чтобы ехать колонной, автомобили заняли все полосы, заблокировав остальных участников движения. Очевидцы опасных гонок запечатлели игру в "шашечки", езду по трассе задним ходом и другие нарушения ПДД. Видео "свадебной гонки" было опубликовано в соцсетях.