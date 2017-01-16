Полицейский с Рублевки возмутил россиян свадебной гонкой

Свадьба оперуполномоченного Карахана Балакеримова в Москве обернулась крупным скандалом. Россияне возмущены, что праздничный кортеж полицейского, состоящий из элитных машин, двигался по городу, грубо нарушая ПДД.

Элитные иномарки Bentley, Gelendwagen, Cadillac Escalade, Mercedes и BMW устроили "танцы", двигаясь по проспекту Вернадского, Третьему транспортному кольцу, Кутузовскому и Ленинградскому проспектам. Вместо того, чтобы ехать колонной, машины заняли все полосы движения, заблокировав остальных водителей.

Особенно дерзко повел себя водитель BWM, который следовал впереди колонны. Иномарка развернулась на 180 градусов и поехала задом. При этом жених, 26-летний сотрудник ГУВД Карахан Балакеримов, сидел на заднем сидении Cadillac Escalade и подбадривал участников гонки криками из открытого окна, передает Life.ru.

Видео свадебного веселья было опубликовано в соцсетях. Дерзкое поведение полицейского и его друзей разгневало пользователей. Одни потребовали наказать нарушителей. Другие иронично отметили: надо радоваться, что гости не стали палить из автоматов.

@lifenews_ru они ничего не перепутали? Это свадьба оперуполномоченного?повезло хоть что, горцы из авт..ов не стреляли!просто нет слов!!!!!!! — Метёлка (@kcvKXkp7fH7ASGH) 16 января 2017 г.

@lifenews_ru Такое возможно там, где нарушители уверены, что ему ничего не будет. Больно от того, что это происходит в Москве! — Rashid Abdeev (@Rash_911) 16 января 2017 г.

В МВД обратили внимание на видео гонок и инициировали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. "Также устанавливается причастность сотрудника полиции к данному правонарушению. В случае установления вины полицейского он будет привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения", – сообщили в ведомстве.

Сам же Балакеримов факт нарушения ПДД категорически отрицает. "Вы видели меня в машине, которая нарушает? Нет. Я улыбаюсь, потому что мой кортеж едет правильно. Я не знаю, кто нарушал, и знать не хочу", – заявил полицейский.