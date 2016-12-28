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Велосипедист чудом выжил в страшном ДТП в Москве
На опубликованных кадрах видно, как автомобилисты пропускают пешеходов, а затем начинают движение. В этот момент на перекресток выскакивает велосипедист: он пытается проскочить между машинами, но в последний момент его сбивает иномарка.
От мощного удара мужчина и его двухколесный друг разлетелись в разные стороны, передает Life.ru. Пострадавший остался жив и отделался легкими ушибами.
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