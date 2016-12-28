Велосипедист чудом выжил в страшном ДТП в Москве

На севере Москвы, на пересечении Коровинского шоссе и Ангарской улицы, случилось страшное ДТП. Водитель автомобиля Ford сбил велосипедиста, который пытался проскочить мимо движущихся машин.

На опубликованных кадрах видно, как автомобилисты пропускают пешеходов, а затем начинают движение. В этот момент на перекресток выскакивает велосипедист: он пытается проскочить между машинами, но в последний момент его сбивает иномарка.

От мощного удара мужчина и его двухколесный друг разлетелись в разные стороны, передает Life.ru. Пострадавший остался жив и отделался легкими ушибами.