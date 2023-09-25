В Бразилии гибрид собаки и лисы попал на видео

Слова детей Шатунова растрогали всех Тесты Джигурда заступился за Пугачеву Игры Сонник

Топ новостей недели

Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего КиркороваНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистомКрепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом "Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость

Лента новостей

Воскресенье 24 сентября

00:15В Бразилии гибрид собаки и лисы попал на видео 23:30Женившийся Александр Петров рассказал о сложностях при съемке постельных сцен 22:17Россияне взъелись на Волочкову в день рождения ее дочери 22:07"Камчатка навсегда" или держи карман шире: как испортить отпуск на полуострове 21:15"Вместо одного слова": дочь осчастливила Гузееву неожиданным поступком 20:11Они задают тренды: какие цвета в одежде любят звезды шоу-бизнеса 19:38Депрессия и проблемы в семье: что спасло Савичеву после потери ребенка 18:22Жена откровенно рассказала о перенесенных Костомаровым ужасах 15:57Хирург объяснил кардинальные изменения во внешности Пугачевой 14:22Довольная уловом Ковальчук показала полутораметровую рыбу 11:37Пересильд пострадала во время экспедиции на Эльбрусе 08:06Уехавшая из России Орлова сделала признание: Хочу так всю жизнь 06:12Рецепт имбирного напитка: советует Виктория Боня 04:10Нутрициолог рассказала, какие пищевые привычки постоянно нарушают работу организма 02:09"Меня нельзя пускать в магазины" – психология потребительского поведения. Как научиться принимать осознанные решения в покупках? 00:21Рост будет продолжаться: жилье в Москве уже подорожало на 30% 22:03Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты 20:04Страстно, нежно и забавно: как целуются Акиньшина, Пресняков и другие 18:05Врач озвучил шокирующее количество перенесенных Костомаровым операций 17:20Охлобыстин об уехавших артистах: Они никому не нужны 16:46"Собака старая!": Айза набросилась на Шуру из-за скандала на федеральном канале 16:07Собчак рассказала правду о второй беременности 15:14"Достаточно пострадал": Ефремов может выйти из тюрьмы по УДО уже в 2024 году 14:25Сябитова решилась на неожиданное признание после ухода Володиной 13:43Перенесший сложную операцию Николаев объявился в Сети: что написал артист 12:48"Вид нездоровый": Настя Ивлеева ужаснула худобой 12:03Сделавшая пластику за 20 миллионов Боня раскрыла свои источники дохода 11:15Устроила переполох: 45-летнюю Пегову поздравили с помолвкой 10:35Преобразившаяся Ляйсан Утяшева стала неузнаваемой: вот как она изменилась 08:07Бегемотиха Фрида лакомится фруктами в Крыму – видео 06:09Элтон Джон выставил на продажу свою резиденцию в Атланте 04:05Почему с карты списываются деньги – установлена 1 причина 02:09Водителям авто запретили принимать особые таблетки в целях безопасности 00:04Милота зашкаливает: золотистый ретривер подружился с лошадкой на видео 22:35Не в Москве: Заворотнюк выдала свое местонахождение 22:01"Оскорбила многих людей": Джигурда обратился к россиянам после слов о Пугачевой 21:36"Грешница": забеременевшая от известного актера Кравченко просит у Бога прощения 20:40"Чудовищно ранил в самое сердце": экранный сын жестоко предал Немоляеву 19:58Как спасти зрение: ценные советы офтальмолога 19:20Слова сына покойного Шатунова довели россиян до слез: вот что он сказал 18:39Решение принято: Макаревич* оборвал последнюю связь с Россией 17:59Располневшая Бузова нелепо оправдалась перед россиянами 17:21Старше на 20 лет: Лазарев всей стране признался в любви к известной артистке 16:41Волочкова открестилась от арестованного любовника 16:08Пенсионерка из Москвы перевела мошенникам более 15 миллионов рублей 15:06"Рост полового члена": Малышева и ее партнер о роли тестостерона 15:03"Никогда не делал": Корчевников помечтал о первом разе с девушками в салоне 14:34"Моя дорогая": кого встретил Якубович на шоу "Поле чудес" 13:21Успенскую развернули перед вылетом за границу 13:03Обманул на 100 миллионов: В Москве задержали бывшего Волочковой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Бразилии гибрид собаки и лисы попал на видео

59

Странное животное попало под машину. Ранее науки не были известны факты скрещивания лисиц и собак.

ДТП произошло еще два года назад. Благодаря ветеринарам, животное выжило — "айболиты" и заподозрили неладное, просто-напросто не сумев отнести зверька к какому-либо конкретному виду.

Пострадавшая от колес автомобиля самка с тонкой длинной мордой и густой жесткой шерстью передвигалась, как лиса, однако звучи издавало типично собачьи: лаяла и рычала, а порой скулила.

Озадаченные ветеринары решили идти до конца и сделали генетический тест, результаты которого потрясли научный мир: животное стало плодом любви пампасной лисы и дворовой собаки. Генетики пояснили, что в ДНК собаки 78 хромосом, лисы — 74, у анализируемой же ДНК обнаружили 76 таковых.

Гибриду дали название dogsim, по-русски это, по сути дела, "лисопес". К сожалению, в этом году животное скончалось. Ученые отмечают, что в общении с людьми оно проявляло осторожность, однако в сравнении с дикими собаками была совершенно не агрессивна и даже позволяла себя гладить..

Самка не ела человеческую еду или собачьих кормов и питалась исключительно живыми грызунами. Ученые предполагают, что она была способна к размножению.


25 сентября 2023, 00:15
Daily Mail• Требует проверки

Бегемотиха Фрида лакомится фруктами в Крыму – видео

Бегемотиха Фрида лакомится фруктами в Крыму – видео
Неописуемая прелесть с большой пастью и умными глазами переехала в Бахчисарайский парк. Любите ли вы бегемотов? Прежде чем ответить, взгляните на Фриду! Она покоряет своим неземным обаянием за несколько секунд.

Милота зашкаливает: золотистый ретривер подружился с лошадкой на видео

Милота зашкаливает: золотистый ретривер подружился с лошадкой на видео
Если с другом вышел в путь – веселей дорога. Не верите? Смотрите видео! Обходительный пес Джэкс решил попытать удачу и познакомился с лошадкой Джинни.

Взрослая кошка отомстила мейн-куну за прерванный сон – видео

Взрослая кошка отомстила мейн-куну за прерванный сон – видео
Говорят, что кошки испытывают те же базовые эмоции, что и человек. Например, им не чужда привязанность, знают, что такое страх и грусть, а также испытывают гнев и отвращение. Последние чувства можно заметить на видео, которое снял владелец мейн-куна и обычной европейской кошки. Никто из нас не любит, когда прерывают наш сладкий сон.

Португальский город затопило вином – видео

Португальский город затопило вином – видео
Жители португальского городка Анадия стали свидетелями настоящего винного потопа из-за аварийной ситуации на местном винодельческом предприятии.

В Анапе дельфин обратил в бегство туриста – видео

В Анапе дельфин обратил в бегство туриста – видео
В Сети появилось видео, на котором видно, как приплывший на мелководье дельфин перепугал купальщика.

Выбор читателей

23/09СбтПеренесший сложную операцию Николаев объявился в Сети: что написал артист 23/09СбтСделавшая пластику за 20 миллионов Боня раскрыла свои источники дохода 23/09СбтСябитова решилась на неожиданное признание после ухода Володиной 23/09СбтУстроила переполох: 45-летнюю Пегову поздравили с помолвкой 24/09ВскУехавшая из России Орлова сделала признание: Хочу так всю жизнь 23/09СбтОхлобыстин об уехавших артистах: Они никому не нужны