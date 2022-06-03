Русская Венеция: жители Подмосковья плывут по бескрайним лужам – видео

Чрезвычайная ситуация сложилась в некоторых районах Московской области. Дороги и дворы в ряде городов затопило после сильного ливня. Теперь жителям Подмосковья приходится справляться с бескрайними лужами. Регион превратился в русскую Венецию. Автомобили больше напоминают гондолы, плывущие по каналам.
По данным телеканала "360", улицы и дворы затопило в Балашихе и Королеве. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что машины оказались частично в воде. По придомовым территориям стало невозможно пройти без высоких резиновых сапог. Местные жители шутят, что у них наконец-то появилась возможность отдохнуть на море.