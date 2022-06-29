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Канцлера Шольца развеселил вопрос о гарантиях безопасности для Украины: видео

Немецкий канцлер Олаф Шольц встал в тупик перед журналистами.
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Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на немецкое издание Welt, на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер получил вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Одна из журналисток спросила политика, не мог бы он поконкретнее рассказать об обещанных Киеву "Большой семеркой" гарантиях после завершения спецоперации – пишет RT.

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По какой-то причине этот серьезный вопрос развеселил Шольца.

"Да... Мог бы," – ответил канцлер и рассмеялся.

Судя по всему, вопрос не только развеселил политика, но и поставил его в тупик, так как никаких подробностей не последовало. Разведя руками и выдержав паузу, канцлер дал понять, что на этом его ответ закончен – сообщили URA.RU.

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Олаф Шольц. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2022, 12:40 Источник: Welt ✓ Надежный источник
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