Канцлера Шольца развеселил вопрос о гарантиях безопасности для Украины: видео

Немецкий канцлер Олаф Шольц встал в тупик перед журналистами.



Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на немецкое издание Welt, на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер получил вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Одна из журналисток спросила политика, не мог бы он поконкретнее рассказать об обещанных Киеву "Большой семеркой" гарантиях после завершения спецоперации – пишет RT.

По какой-то причине этот серьезный вопрос развеселил Шольца.

"Да... Мог бы," – ответил канцлер и рассмеялся.

Судя по всему, вопрос не только развеселил политика, но и поставил его в тупик, так как никаких подробностей не последовало. Разведя руками и выдержав паузу, канцлер дал понять, что на этом его ответ закончен – сообщили URA.RU.