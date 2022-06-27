Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

И двух лет не отсидел! Прикончившего невинную душу зека Ефремова отпустят через месяц
85-летний Николай Дроздов ушел на небеса
"Не стало": Последние слова Малахова перед смертью стали достоянием общественности
В жестком минусе: Нетребко потеряла взятую в ипотеку квартиру в США
партнеры
Понедельник
27 июня
Лента новостей
17:49
Неужели не фейк? Вскрылись новые подробности романа Прилучного и Брутян
17:37
"Нет никакого стиля": Бабкина раскатала напялившую мини и платформу МакSим за безвкусицу
17:07
Долина повергла в ужас молодого артиста после слухов об операции: Тряслись колени
16:42
В столичном ресторане популярной кухне дали другое имя
16:38
"Не может ничего": своенравная дочь Гагариной вьет веревки из слабовольного отца
16:16
Время пересаживаться на лодки: улицы Краснодара затопило из-за затяжного ливня
16:14
Россия нанесла мощный удар по Германии – Bloomberg
16:08
"Мне даже говорить о ней противно": Обвиненная во лжи Васильева жалуется на нищенскую пенсию
15:56
"Они мне никто": плюнувший в предателей Розенбаум позвонил Пугачевой и Галкину в Израиль
15:12
"Не хватает собаки": В Сеть слили фото "тройничка" извращенца Панина
15:00
"Целовать и гладить готов": Басков притащил к гробу любимого охапку цветов
14:55
Пойманный после убийства агрессивного алкаша Розенбаум по уши вляпался: На 15 лет и уехал
14:45
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича
14:12
"Арендовали для эффектных похорон": Кравец раскрыла тайну элитного гроба Шатунова за 500 тысяч
14:11
10-летний сын Бена Аффлека стал виновником страшного ДТП: Роковая ошибка
14:11
"Суды с Разиным доконали": Смертью убитого инфарктом Шатунова заинтересовались следователи
14:02
"Севморпуть" вышел в первый льготный каботажный рейс на Петропавловск-Камчатский
13:41
Нагиева прибило в Калиниграде: это произошло прямо на сцене
13:22
"Возможности шантажа": беглянка Хаматова грудью встала на защиту переобувшегося Миронова
13:14
"Не мешает нашим чувствам": 58-летняя Лолита показала молоденького любимого
13:09
Выкатившая сочную грудь Цымбалюк-Романовская довела россиян до экстаза: Сладкая девочка
13:05
"Меня так звала мама в детстве": Валерия неожиданно сменила имя в паспорте
13:02
Жарко и сухо: москвичам рассказали о погоде на неделю
12:52
Зачем жителям новостроек нужны мобильные приложения?
12:51
Родила троих детей влиятельному бизнесмену и оскандалилась с дочерью на "Голосе": личная жизнь Алсу
12:40
"В таком возрасте не бывает": состояние 15-летнего подростка из Подмосковья повергло в шок врача
12:32
"Иуда": Продавшуюся за бесценок Нетребко облили помоями
12:30
Скривившаяся мокрая Долина потеребила кривой краник у всех на виду: Вот так
12:24
Больше трех миллионов: похороны Шатунова влетели Крутому в копеечку
12:00
"Какой он козел": стало известно об истинном отношении бывшей жены к Бондарчуку
11:58
"Волнующее чувство к девушке": несовершеннолетняя дочь огорошила Глюкозу однополой любовью
11:51
"Кощунство": Ласкающую гениталии перед храмом Толкалину закидали камнями
11:41
Господи, помилуй! Умерший от разрыва сердца Шатунов избегал вопросов о здоровье
11:28
У химкинского подростка во рту взорвалась электронная сигарета
11:16
В каком случае семьи с детьми могут не платить налог на продажу жилья – ответ юриста
10:56
"Остановилось сердце": Побелевшая Валерия рухнула на пол у всех на глазах
10:48
Развратная дочь Урганта сунула народу под нос волосатую промежность: Вишенка
10:45
"Самовлюбленное, злобное существо": сосущего кровь из Пугачевой Галкина жестко распнули
10:29
Превратился в сухонького старичка: истерзанного раком Юдашкина водит за руку красавица-жена
10:24
"Написал": пожелтевший Данилко объявился после роковой смерти Шатунова
10:23
В Крыму обрушилась часть моста из-за сильных ливней (видео)
10:18
Сердце не выдержало: Скорая нашла ночью измученного ребенка Тарасова
09:59
Безумную поклонницу еле оттащили от лежащего в гробу Шатунова: видео
09:41
Скончалась звезда фильма "Хождение по мукам" Юрий Горобец
09:34
А как же Ариша? Променявшая дочь на мужиков Волочкова явила миру нового ребенка
09:23
Плюнувшую на покойника Шатунова Бородину публично распяли: Прям бесите
08:47
Пыталась скрыть ДТП: Появились шокирующие данные смертельной аварии с Собчак
08:45
В России взлетели цены на загородную недвижимость
08:37
"Боится": названы причины затянувшегося молчания получившей под дых Пугачевой
06:22
Нетворкинг – новая мода или необходимость?
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Очень страшно": Умертвившая дитя Сенчукова после онкотерапии напомнила о цене счастья
А девочка созрела! Малышка из сериала "Воронины" превратилась в грудастую секс-бомбу
Пугающе похожа! Публике показали копию онкобольной Заворотнюк
Алексей Селиванов: ВСУ готовятся к ключевой битве за Донбасс под Бахмутом
Что делать, если плохо сдал ЕГЭ по английскому: стратегия для пересдачи
Врач сделал вывод о плачевном состоянии опухшего до отвращения Лепса: Гормональные изменения
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Россия нанесла мощный удар по Германии – Bloomberg

Россия нанесла мощный удар по Германии – Bloomberg

Авторы статьи уверены, что из-за решения президента России Владимира Путина пострадала экономика Германии.
прочитано 511 раз

Еще задолго до начала специальной военной операции на Украине недальновидные западные политики делали все возможное для остановки российского газопровода "Северный поток-2". После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против нашей страны жесткие санкции. Как следствие Вашингтон и Брюссель эффектом бумеранга получили в ответ сильнейший энергетический кризис. Особенно сильно пострадал Берлин, который участвовал в запуске СП-2 совместно с Москвой.

ПО ТЕМЕ

"Собирают коалицию": Лавров раскрыл план НАТО и ЕС по нападению на Россию

Олигофрен, психопат и мокрая курица: Соседов катком проехался по западным политикам

Меж тем, аналитики американского издания Bloomberg уверены, что именно Россия нанесла мощный удар по Германии. Авторы статьи подчеркнули, что из-за решения президента Владимира Путина пострадала немецкая экономика. В частности, по их данным, наша страна сократила экспорт голубого топлива, что привело к трехкратному росту цен на газ.

В издании отметили, что для ФРГ подходит к концу эпоха дешевых энергоносителей. Как сообщает РИА ФАН, экономические провалы немецкого канцлера Олафа Шольца авторы статьи решили связать именно с политикой российского лидера. Так, они заявили, что по решению Владимира Путина объем поставок газа сократился на 60%.

Нехватка голубого топлива, по данным американских аналитиков, может привести к остановке и даже поломке промышленных печей, работающих в основном на российском газе, что для Германии обернется энергетическим кризисом.

"Это обстоятельство вызывает сильную тревогу у крупнейшей экономики Европы сейчас, когда ей грозит беспрецедентный энергетический кризис", – пишет Bloomberg.

Авторы статьи также подчеркнули, что после удара России по экономике Германии в администрации канцлера начали искать варианты дальнейшего развития событий. Однако Берлин пришел к выводу, что без Москвы не сможет накопить достаточных запасов газа.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Автор: 27 июня 2022, 16:14 Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мороз и солнце: как Путин и Шойгу отдохнули в заснеженной тайге

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

И двух лет не отсидел! Прикончившего невинную душу зека Ефремова отпустят через месяц

Актер отбывает срок
Шоу-бизнес

"Остановилось сердце": Побелевшая Валерия рухнула на пол у всех на глазах

Народ в шоке
Шоу-бизнес

Развратная дочь Урганта сунула народу под нос волосатую промежность: Вишенка

Смело
Шоу-бизнес

А как же Ариша? Променявшая дочь на мужиков Волочкова явила миру нового ребенка

Появилось фото

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

Время пересаживаться на лодки: улицы Краснодара затопило из-за затяжного ливня
В Подмосковье вандалы сломали достопримечательность
В Подольске задержали банду грабителей
В Новосибирске ребенок утонул в реке
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+