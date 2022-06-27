Россия нанесла мощный удар по Германии – Bloomberg

Еще задолго до начала специальной военной операции на Украине недальновидные западные политики делали все возможное для остановки российского газопровода "Северный поток-2". После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против нашей страны жесткие санкции. Как следствие Вашингтон и Брюссель эффектом бумеранга получили в ответ сильнейший энергетический кризис. Особенно сильно пострадал Берлин, который участвовал в запуске СП-2 совместно с Москвой.
Меж тем, аналитики американского издания Bloomberg уверены, что именно Россия нанесла мощный удар по Германии. Авторы статьи подчеркнули, что из-за решения президента Владимира Путина пострадала немецкая экономика. В частности, по их данным, наша страна сократила экспорт голубого топлива, что привело к трехкратному росту цен на газ.
В издании отметили, что для ФРГ подходит к концу эпоха дешевых энергоносителей. Как сообщает РИА ФАН, экономические провалы немецкого канцлера Олафа Шольца авторы статьи решили связать именно с политикой российского лидера. Так, они заявили, что по решению Владимира Путина объем поставок газа сократился на 60%.
Нехватка голубого топлива, по данным американских аналитиков, может привести к остановке и даже поломке промышленных печей, работающих в основном на российском газе, что для Германии обернется энергетическим кризисом.
"Это обстоятельство вызывает сильную тревогу у крупнейшей экономики Европы сейчас, когда ей грозит беспрецедентный энергетический кризис", – пишет Bloomberg.
Авторы статьи также подчеркнули, что после удара России по экономике Германии в администрации канцлера начали искать варианты дальнейшего развития событий. Однако Берлин пришел к выводу, что без Москвы не сможет накопить достаточных запасов газа.