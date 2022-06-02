Нашествие летучих мышей: жуткие кадры сняли в ХМАО

Жители сразу нескольких населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа пожаловались на нашествие летучих мышей. Люди делятся неприятными впечатлениями о встречах с животными в городских пабликах. Местное население перепугано, ведь рукокрылые залетают прямо в жилище.
Нашествие летучих мышей в Средневековье восприняли бы как атаку вампиров. Однако в наши дни этому явлению есть куда более разумное объяснение. При похолодании животные воспринимают открытые окна как источник тепла и залетают в дома граждан.
Одна из жительниц ХМАО даже поймала представителя отряда рукокрылых и сняла его на видео. Жуткие кадры с летучей мышью женщина разместила в Сети. Об этом сообщает издание URA.RU.