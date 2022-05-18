Как легко заработать денег: советы миллиардера

В видео на своем ютуб-канале мужчина подметил, что сейчас активно дорожают все те товары, которые не производятся в России. Например, консервы подорожали на 28% потому, что "жестянки" для них завозят из Китая. И, вероятно, это далеко не последнее повышение цен на консервы. Дело в том, что в изменивших экономических условиях завозить импортные товары стало дороже.
Основываясь на этих наблюдениях, Рыбаков дал совет желающим более-менее легко заработать денег. Необходимо обращать внимание на те товары, которые сильно дорожают, и брать их за идею для своего бизнеса. Огромное количество необходимых для жизни товаров до сих пор не производится в России, а это значит, что у наших предпринимателей есть большой потенциал для развития.
Как сообщает URA.RU, сам Рыбаков в прошлом году заработал два миллиарда долларов. Мужчина занимает 88-ое место в списке Forbes среди российских миллиардеров.