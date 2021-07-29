"До мурашек": Лобода заласкала малышку на камеру

Звездная дива предалась утехам с младшей дочерью. Светлана Лобода ударилась в материнство.

Светлана Лобода — счастливая обладательница двух дочерей, 10-летней Евы и 3-летней Тильды. Ради благополучия наследниц знаменитость много работает, выступая на сцене и записывая новые треки. Так что отдых с детьми является для нее нечастым, но очень приятным времяпровождением. В "Инстаграм" попало уникальное семейное видео украинской певицы. Пребывая на курорте, Светлана Лобода не упустила возможности зацеловать маленькую Тильду на камеру.

Поп-дива устроилась на зеленом газоне в окружении пальм и небольших кустарников. Артистка предстала перед объективом в черном купальнике и солнцезащитных очках, держа на руках крошку-ребенка в разноцветных шортах. Звезда раскачивала девочку из стороны в сторону, ежесекундно осыпая наследницу поцелуями.

Поклонников растрогал короткий ролик известной певицы. Они отметили, что Светлана Лобода выглядит необыкновенно счастливой. Некоторые признались, что с трудом смогли оторваться от просмотра видео. "На такую любовь можно смотреть вечно", "Наверное, очень сладенькая маленькая лапочка", "Любовь любовная, до мурашек", "Какая прелесть! Аж сердце сжалось от умиления", "Солнышки", "Бесконечная милота", "Сто раз посмотрела", — отреагировали пользователи Сети.