"У меня шок": скачущие в купальниках мужчины встали Навке поперек горла

Спортсменку поразило выступление мужчины в художественной гимнастике. Татьяна Навка мечтает забыть увиденное.

Знаменитая фигуристка выступила против появления в России мужчин, занимающихся художественной гимнастикой. Татьяна Навка полагает, что они совершенно неуместны в этом виде спорта и не вызывают одобрения. Звездная блондинка поделилась отрывком заграничного выступления, где представитель сильного пола выполняет гимнастические упражнения с лентой. В соответствии с традициями, на спортсмене надет сверкающий спортивный купальник, прикрывающий причинное место.

"У меня культурный шок" — написала звезда в инстаграм-аккаунте вместе с опубликованным роликом. Она добавила, что выступления такого характера — это перебор, несмотря на прогресс и распространение толерантности к ЛГБТ-меньшинствам. Татьяна Навка выразила надежду на то, что в России мужчин не пустят в художественную гимнастику, она забудет увиденное, а ее дети никогда не будут свидетелями таких спортивных номеров и не станут относить их к нормальным.

По словам артистки, из-за подобных устремленностей Запада молодое поколение рискует вырасти испорченным. Знаменитость уверена, что замена женского на мужское и наоборот непременно приведет общество в тупик. Татьяна Навка подчеркнула, что художественная гимнастика — это традиционно женский вид спорта, который прекрасен с эстетической точки зрения.