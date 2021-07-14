"Старые кони": Хвастливую Навку распекли за гулянку на яхте

Летний отдых Татьяны Навки вызвал шквал критики. Развлечение фигуристки признали неуместным.

Супруга Дмитрия Пескова умеет совмещать работу и отдых. На днях в Сочи началась демонстрация ее мюзикла "Руслан и Людмила". Пользуясь случаем, фигуристка предалась южным развлечениям. Вместе с коллегами по цеху и своей матерью Татьяна Навка отправилась на морскую прогулку. Прямо на яхте для веселой компании устроили фуршет с напитками и закусками. Стол отдыхающих наполнили клубника, черешня, красная рыба и другие продукты питания.

Татьяна Навка поделилась в "Инстаграм" кадром веселого застолья. Загорелый народ дружно скооперировался перед объективом, излучая наслаждение и позитив. Также в кадр попало черное море с презентабельными видами гор. "Старые кони борозды не испортят!" — прокомментировала снимок фигуристка.

Вопреки ожиданиям спортсменки, народ возмутила эта публикация. Россияне отметили, что в мире пандемия, из-за которой многие лишены возможности веселиться в таких роскошных условиях и собираться большими компаниями. "Когда уж весь народ так отдыхать будет?", "Как-то неуместно применение старой мудрости", "Одна развлекуха. Привились?", "А им зачем? Они переболели. А даже если ли что, то не переживайте, их вылечат", — написали пользователи Сети. Впрочем, нашлись и те, кто порадовались за Татьяну Навку и отправили ей множество комплиментов.

