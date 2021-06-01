Лужи крови и тюрьма: солист Rammstein заявил о ненависти к детям

Режиссером нестандартного видео стал Сергей Грей, который достаточно давно знаком с артистом. Постановщики постарались передать атмосферу позднего СССР. В начале зрителям сообщается, что события якобы происходили в Москве в 1989 году.
Персонаж солиста Rammstein подвергается допросу со стороны Александра Реввы, который играет капитана милиции. Самого героя Тилля обвиняют в многочисленных убийствах бывших одноклассников, которые дразнили его в детстве. В ролике присутствуют многочисленные сцены насилия, а также суда над главным героем. Все завершается взрывом.
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