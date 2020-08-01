"Какой очаровательный малыш!": Басков растрогал кадрами нового члена семьи (видео)

Дети Филиппа Киркорова уже собираются в школу, а Николай Басков никак не обзаведется наследниками. Пока артист взял домой милого котенка.

Николай Басков теперь кошатник. Народный артист купил вислоухого питомца породы скоттиш-фолд. Видео, на котором запечатлен полосатый зверек, певец опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

Котенка зовут Шанель. Басков отметил, что имя выбирал не он. Кличку животному дали там, где Николай его приобрел. Многие подписчики поинтересовались, сколько стоит такое чудо, но на этот вопрос артист отвечать не стал. Знающие люди в комментариях написали, что шотландские вислоухие кошки стоят от 10 по 50 тысяч рублей.

На поклонников Шанель произвела больше впечатление. "Прелесть! Красивая!", "Какой очаровательный малыш", "Милашка", "Кошечка попала в хорошие руки", – отметили пользователи Сети.

Напомним, недавно Николай Басков признался, что за время карантина похудел на 15 килограммов. Вместе с тем певец поделился секретом преображения.