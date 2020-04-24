Легендарная группа The Rolling Stones выпустила песню о самоизоляции (видео)

Участники музыкального коллектива начали работать над композицией Living in a Ghost Town еще до карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. К удивлению артистов, песня оказалась пророческой.
"Трек действительно напоминает то, что мы переживаем прямо сейчас, поэтому мы захотели поделиться им с вами", – цитирует одного из музыкантов телеканал "360". Отмечается, что работа над синглом велась и во время самоизоляции.
На официальном ютуб-канале The Rolling Stones опубликован клип на новую песню. В ролике можно увидеть пустые улицы Лос-Анджелеса, Лондона, Торонто, Кейптауна, Токио и многих других городов.
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Кто Лиона
Родители должны детям?
Новая работа
Мужики козлы. Давайте обсудим
В чем смысл жизни человеческой?
Пугачева
Что мужчинам нравится в женщинах?
Всемирный заговор
хорошая гадалка в спб