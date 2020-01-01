Военный переворот в Турции
Десятки подростков были задержаны по подозрению в государственной измене
Турецкая разведка получила данные от Российской армии за несколько часов до начала мятежа
Бунт военных президент Турции использует для того, чтобы оправдать изменения конституции
НАТО не предупредило Анкару о возможной опасности, так как внимание альянса было сконцентрировано на Москве
Мужчина был доставлен в больницу с переломами
Власти страны не могут установить местоположение двух вертолетов и 25 бойцов спецназа
После неудавшейся попытки переворота в ночь на 16 июля они уплыли в неизвестном направлении
Президент Турции уверен, что погиб бы, задержись он в отеле на десять минут
Он и 26 других офицеров вскоре предстанут перед судом
Анкара обвиняет Фетхуллаха Гюлена в организации военного переворота