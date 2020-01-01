Военный переворот в Турции

Генштаб Турции объявил в захвате власти в стране. В то же время президент Тайип Эрдоган призвал людей выйти на улице для противостояния мятежу. В стране введено военное положение. Число жертв постоянно растет. В настоящее время число погибших в ходе неудавшегося путча перевалило за 200. Среди них - более 100 мятежников.