В ходе специальной военной операции Армии России и Народной милиции ЛНР удалось освободить Луганскую народную республику от полчищ националистов, контролируемых преступным киевским режимом.
Как сообщает телеканал "360", в Северодонецке были обнаружены огневые точки ВСУ для артиллерийских обстрелов города. Соответствующие кадры удалось снять военкору Денису Кулаге.
Журналист показал на видео, что с брошенной позиции украинской армии открывается прекрасный вид на город, что очень удобно для артобстрелов. По его словам, пушки как раз были направлены в сторону Северодонецка.