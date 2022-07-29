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29 июля
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Руины и тела погибших: Последствия удара ВСУ по колонии с пленными в ДНР сняли на видео

Трагедия унесла жизни более полусотни пленных военных.
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В Минобороны РФ рассказали, что ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке, что находится на территории Донецкой Народной Республике. В Следственном изоляторе располагались пленные – украинские бойцы. На данный момент погибшими признаны 53 военных, а разной степени ранения получил 51 человек.

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Пятый канал опубликовал последствия удара ракетой HIMARS, обломки которой были обнаружены на месте. На кадрах видно, что от здания колонии остались лишь руины: стены со следами горения и разрушенные кровати, на которых в момент обстрела спали пленные. На земле видны тела более полусотни погибших военных.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2022, 19:27 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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