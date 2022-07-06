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Удара РСЗО "Смерч" по позициям ВСУ сняли на видео

Российские РСЗО "Смерч" уничтожили позиции ВСУ на расстоянии нескольких десятков километров.
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Армия России продолжает успешное выполнение поставленных перед ней задач в рамках специальной военной операции на Украине. Для уничтожения позиций ВСУ наши бойцы применяют реактивные системы залпового огня "Смерч".

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Сюжеты Спецоперация России на Украине

Работу оружия, задействованного в ходе спецоперации, сняли на видео. По данным телеканала "360", российская разведка с помощью беспилотника вычислила местонахождение противника, после чего боевые позиции были уничтожены РСЗО, которые находились на удалении в несколько десятков километров.

На кадрах видно, как пусковая установка боевой машины поднимается вверх, после чего реактивные ракеты разрывают небо оглушительным ревом и мчатся в сторону противника.

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Фото: Olga Sokolova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2022, 11:45 Источник: Звезда ✓ Надежный источник

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