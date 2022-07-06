Удара РСЗО "Смерч" по позициям ВСУ сняли на видео

Армия России продолжает успешное выполнение поставленных перед ней задач в рамках специальной военной операции на Украине. Для уничтожения позиций ВСУ наши бойцы применяют реактивные системы залпового огня "Смерч".
Работу оружия, задействованного в ходе спецоперации, сняли на видео. По данным телеканала "360", российская разведка с помощью беспилотника вычислила местонахождение противника, после чего боевые позиции были уничтожены РСЗО, которые находились на удалении в несколько десятков километров.
На кадрах видно, как пусковая установка боевой машины поднимается вверх, после чего реактивные ракеты разрывают небо оглушительным ревом и мчатся в сторону противника.