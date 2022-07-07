Российские войска нанесли ощутимый урон иностранным наемникам под Лисичанском – политолог Мухин

В своем телеграм-канале политолог Алексей Мухин пишет, что союзные войска России и Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛДНР) нанесли ощутимый урон иностранным наемникам под Лисичанском во время спецоперации на Украине. По словам эксперта, это было ожидаемо, поскольку играть всерьез с российской армией – это не записывать красивые видео для простодушного западного зрителя.
Мухин отметил, что большие потери понесли так называемый грузинский легион и белорусская бригада имени Калиновского. В западных СМИ наемников называют добровольцами и волонтерами, хотя на самом деле они являются военными преступниками, виновными в истязаниях и убийствах российских военнопленных, подчеркнул политолог.
Кстати, Мухин также обратил внимание на то, что России удалось добыть ценную информацию о личном составе структур грузинских неонацистов. Российский спецназ идет по следу боевиков, которые в панике разбегаются и пытаются спасти свои жизни, и методично их уничтожает.
"Все, кто причастен к военным преступлениям, понесут заслуженное наказание", – уверен эксперт.
Напомним, 3 июля 2022 года Лисичанск перешел под контроль ЛНР. Таким образом, освобождена вся территория республики.