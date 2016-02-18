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Среда 19 августа

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Ресурсы

Европе грозит коллапс без российского газа

ЕС грозит коллапс без российского газа
Аналитики попытались предсказать, что случится с Европой, если ей придется отказаться от российского газа. Последствия будут разрушительными, считают эксперты. Больше всех пострадает Украина, которая зависит от импортного топлива. Граждане начнут тысячами покидать страну и поедут в поисках лучшей жизни в Германию и Польшу. Энергетическая зависимость Европы от российского газа очень беспокоит экспертов.

Нефть в России закончится через 28 лет

Нефть в России закончится через 28 лет
Если в России не будет открыто новых месторождений нефти, то уже через несколько десятилетий – по некоторым оценкам, через 28 лет – в стране не останется черного золота. Именно поэтому, несмотря на скачки цен на энергоносители, специалисты не останавливают работу по геологоразведке. Еще несколько лет назад эксперты по всеми миру били тревогу, что запасы нефти подходят к концу, и человечество рискует столкнуться с тяжелейшим кризисом, лишившись этого топлива.

Саудиты нарушили договор с Россией

Саудиты нарушили договор с Россией
Власти Саудовской Аравии заявили, что не готовы сокращать добычу нефти. Таким образом, Эр-Рияд фактически расторгнул договоренность с Москвой о "заморозке" добычи "черного золота". Саудовская Аравия "не готова" сокращать добычу нефти, заявил глава МИДа королевства Адиль аль-Джубейр.

Бензин в Венесуэле подорожал в 100 раз

Подорожал самый дешевый в мире бензин
Президент Венесуэлы Николас Мадуро развернул масштабную кампанию по борьбе с кризисом. Одна из мер, принятых главой государства, – повышение цен на бензин, который считается самым дешевым в мире. Предположительно, стоимость топлива увеличится почти в 100 раз. Экономика Венесуэлы страдает от затяжного кризиса, из которого страна не может выбраться вот уже нескольких лет.

Сможет ли Россия развернуть цены на нефть

Сможет ли Россия поднять цены на нефть
Россия сделала первый шаг к стабилизации мировых цен на нефть – ей удалось договориться с ключевыми членами ОПЕК о "заморозке" нефтедобычи на уровне января 2016 года. Если задумку удастся согласовать с другими крупными участниками рынка, то это может развернуть тренд на снижение нефтяных цен на 180 градусов. Нефтяная дипломатия Переговоры в Дохе между Россией, Саудовской Аравией, Катаром и Венесуэлой вызвали настоящий ажиотаж на нефтяном рынке.

Украина считает секунды без российского газа

Украина считает секунды без газа
Оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" начал вести отсчет времени с момента прекращения импорта голубого топлива из России. По данным компании, Киев вот уже 80 дней не закупает его у соседа. При этом запасы газа на Украине стремительно сокращаются. Украина перестала покупать у России газ ровно 80 дней назад.

Названа реалистичная цена на нефть

Названа реалистичная цена на нефть
По мнению главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, реалистичной стоимостью нефти является 40 долларов за баррель. По его словам, власти готовы к такому развитию сценария и на него ориентируются. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что стоимость нефти будет равняться 40 долларам за баррель.

Сечин допустил цену на нефть в $10

Сечин допустил цену на нефть в $10
Спекулянты на нефтяном рынке могут тестировать любые цены, вплоть до 10 долларов за баррель. Именно они и стали основными "бенефициарами" нынешнего кризиса, считает Игорь Сечин. Решения на биржах зачастую принимаются даже не людьми, а роботами.

В Европе заканчиваются запасы газа

В Европе заканчиваются запасы газа
Европейцы могут вновь задуматься о реализации проекта "Южный поток". Дело в том что их запасы голубого топлива стремительно кончаются. Впрочем, пока неизвестно, насколько их хватит. Представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов считает, что в перспективе западные страны могут вернуться к обсуждению проекта строительства газопровода "Южный поток".

Сколько Киев протянет без газа

Сколько Киев протянет без газа
Запасы газа в украинских подземных хранилищах сокращаются. Киев тем временем оптимистично заявляет, что ПХГ не наполовину пусты, а наполовину полны: по сравнению с предыдущим годом, голубого топлива в заначках больше. Кроме того, украинские власти продолжают рассказывать гражданам о том, как хорошо покупать газ в Европе, а не в России. Как долго продлится такое "райское" существование, замерзающим украинцам не сообщают. Бодрые рапорты приходят из компании "Укргаздобыча": оказывается, на Украине давно добывают столько газа, что его количество превышает внутреннее потребление.

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