В случае прекращения поставок тысячи украинцев бросятся в Германию и Польшу за лучшей жизнью
Уже через несколько десятилетий страна останется без черного золота, если не будет открыто новых месторождений
Глава МИДа Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил о неготовности страны сократить добычу нефти
Президент латиноамериканского государства начал широкомасштабную кампанию по борьбе с кризисом
Соглашение с ОПЕК о "заморозке" добычи – первый шаг к стабилизации мирового рынка энергоносителей
"Укртрансгаз" хвастает прекращением импорта из России, несмотря на стремительное сокращение запасов
У российского правительства есть план на случай наступления сценария стоимости нефти в 40 долларов
Решения на биржах принимаются роботами, которые реагируют на сиюминутные изменения ситуации
Запад может вернуться к обсуждению реализации проекта "Южный поток"
Несмотря на победные рапорты, до конца зимы запасов газа на Украине может не хватить