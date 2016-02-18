Сколько Киев протянет без газа

Запасы газа в украинских подземных хранилищах сокращаются. Киев тем временем оптимистично заявляет, что ПХГ не наполовину пусты, а наполовину полны: по сравнению с предыдущим годом, голубого топлива в заначках больше. Кроме того, украинские власти продолжают рассказывать гражданам о том, как хорошо покупать газ в Европе, а не в России. Как долго продлится такое "райское" существование, замерзающим украинцам не сообщают. Бодрые рапорты приходят из компании "Укргаздобыча": оказывается, на Украине давно добывают столько газа, что его количество превышает внутреннее потребление.