Советы Эвелины Хромченко: что надеть на Новый год

По словам журналистки, самым распространенным и простым является дресс-код аfter 5. Существует два вида этого аутфита – более нарядный semi formal и менее нарядный dressy casual. Эвелина посоветовала остановить выбор на втором, молодым людям не нужно слишком демонстрировать роскошь.
Также стоит обратить внимание на дресс-код сocktail. Это не очень мудреный вариант. Девушки могут облачиться в коктейльные платья длиной чуть выше колена, а мужчины – в креативные смокинги, отдав предпочтение ярким цветам или необычным узорам.
Самым изысканным и сложным в исполнении, по мнению Хромченко, принято считать дресс-код black tie. Мужчинам, конечно, лучше выбрать классический смокинг. Дополнить образ следует черной бабочкой, блестящими лацканами на рубашке и лаковыми туфлями.
"И, конечно, белая рубашка должна быть очень свежей, чистой, отглаженной, со специальным воротничком. Потому что далеко не каждую рубашку можно носить с бабочкой", – подчеркнула Эвелина.
Женщинам предпочтительнее всего надеть длинное платье. Оно может быть из атласного материала, с кружевом или огромными воланами. Стоит учитывать и тот факт, что иногда организаторы вечеринок могут смягчить дресс-код и позволить гостям прийти в коротких нарядах.
Популярные темы форума
Мама одевается как подросток
Работающая женщина или содержанка?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Кто есть кто.
Кто слушал речь Владимира Путина?
не делает куни
Впервые, а как было у Вас?
Что для вас главное в отношениях?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Плешивый