Перенесшей тяжелую болезнь Бабкиной Первый канал нашел замену

Екатерина Скулкина завершила съемки в новых выпусках шоу "Модный приговор". В эфире Первого канала звезду Comedy Woman покажут уже в мае. Интересно, что Скулкина уже заменяла Надежду Бабкину и ранее, поэтому сейчас авторы передачи не стали долго думать, кого пригласить в кадр. Екатерина работала вместе с Эвелиной Хромченко и Дмитрием Дибровым. Последний подменяет Александра Васильева, который недавно перенес пневмонию и сейчас отдыхает дома.
Скулкиной подобрали красивые наряды для съемок – приталенные платья, а также брючные костюмы. Стилисты обратили внимание, что актриса ведет "Модный приговор" в нарядах любимых цветов Надежды Бабкиной. Артистке очень нравятся красный и синий.
Теперь к съемкам приступает Юлия Барановская. Кстати, телеведущая очень интересуется здоровьем Александра Васильева. Она постоянно находится с ним на связи и мечтает его поскорее встретить на съемках. Вероятно, историк моды появится на работе в конце мая. А пока зрители могут оценить новые лица полюбившегося проекта.
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