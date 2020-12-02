В кого превратился единственный наследник Эвелины Хромченко

Накануне Эвелина Хромченко сделала исключение и опубликовала в личном блоге фотографию с 24-летнем сыном. Артемий – единственный наследник модного эксперта.

Судя по снимку, парень вырос настоящим красавцем – отрастил бороду и носит короткую стильную стрижку. Молодой человек стал на голову выше своей популярной матери. Эвелина Хромченко родила Артемия еще в студенчестве. Девушка вышла замуж за Александра Шумского, когда оба учились в университете. Союз просуществовал до 2011 года.

Сыну журналистки недавно исполнилось 24 года. Парень не привык сидеть на шее у родителей и основал собственный бизнес, как только поступил в институт. Правда, спустя время решил сосредоточиться на науке – парень учится на факультете естественных наук. В настоящее время сын Эвелины Хромченко занимается в аспирантуре и работает в Центре нейробиологии.

Стоит отметить, что раньше журналисты часто назвали Артемия гадким утенком. Молодой человек редко появляется вместе с матерью на светских мероприятиях, да и не особо старается выделиться на ее фоне. Впрочем, сейчас можно с уверенностью сказать, что парень заметно похорошел и возмужал.

Эвелина Хромченко редко делится с поклонниками не только личной жизнью, но и откровенными снимками. Всегда элегантная ведущая "Модного приговора" недавно опубликовала в своем блоге снимок в платье с интересной зоной декольте, отметив, что примерила наряд для нового фотопроекта.