Убрали навсегда: Мечтающего вернуться на телевидение Васильева вышвырнули на улицу

Васильев не вернется на экраны.

С тех пор, как программа "Модный приговор" перестала выходить на экраны, о ее главном ведущем мало слышно. Недавно он все же вышел на связь и пообщался с журналистами насчет будущего шоу. Комментарий дал понять, что историк моды мечтает вернуться на телевидение, ведь возобновления съемок он ждет. "Я думаю, что это будет очень скоро, и я уверен, что все произойдет", – сказал Александр Васильев.

Однако на деле маэстро, кажется, придется подождать встречи со своими зрителями или же не ждать вовсе. В распоряжении журналистов оказалась информация о том, что программа "Модный приговор" не вернется на Первый канал. По данным инсайдеров, контракт с историком моды подписывать не стали, а значит, его, можно сказать, вышвырнули на улицу. Неужели с экранов звезду убрали навсегда?

На этот вопрос точного ответа пока нет. Ведь не ясно, решение об отказе подписания контракта с Александром Васильевым временное или нет. Такой расклад дел экс-ведущего "Модного приговора" наверняка расстроил. Но, стоит отметить, что на улице, где он остался, есть чем заняться. Сейчас историк моды колесит по миру со своей выездной школой.

Напомним, что прошлой весной знаменитый телеведущий покинул Россию, чем не на шутку разгневал соотечественников. В его микроблоге была масса комментариев, и в некоторых его называли "предателем". Однако среди поклонников Александра Васильева остались те, кто ждет его возвращения в эфир.