"Стыд и срам": расфуфыренного Филиппа Киркорова решили привести в порядок

Над исполнителем поставят модный эксперимент. Программа с Филиппом Киркоровым выйдет в эфир 30 декабря в 09:55 мск. "Моя семья – мой фешен-мотиватор", – написал в "Инстаграм" артист. Поддержать певца на шоу придут его отец Бедрос, тетя Мари и дядя Хари.
Друзья и поклонники Филиппа Киркорова отреагировали на новость в основном благодушно, чего не скажешь о хейтерах. "Стыд и срам", "Переоденьте этого клоуна", "Филипп, Вас очень много! Освободите место другим!", "Как матрешка или поднос жостовский наляпан. И детей так же одевает", – написали критические настроенные пользователи соцсети.
За артиста вступились фанаты. Они уверены, что Филипп Киркоров прекрасно выглядит. "Кому не нужно, так это тебе. Ты всегда круто одет", "Сколько наблюдаю за тобой, ты дерзкий, непростой парень. Талант, шарм, умница", – высказались подписчики певца.
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