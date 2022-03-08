Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Оставившего Пугачеву ни с чем Галкина погнали поганой метлой из России
Вот и все: Немощная 72-летняя Пугачева сбагрила детей чужой женщине
Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
партнеры
Вторник
8 марта
Лента новостей
16:17
Съемки остановлены: покинувший Россию Васильев рассказал о судьбе "Модного приговора"
15:46
Не в России: стало известно местонахождение пропавшего Леонтьева
15:12
"Ой, как же приятно!": женщины обласкали постаревшего Шатунова
14:09
Состояние тяжелое: у Жириновского снижается уровень кислорода в крови – СМИ
13:11
Появились данные о разрыве Королевой и Тарзана
12:36
Посмеявшаяся над Собчак Канделаки раскрыла свое местонахождение
11:47
Сбежавшая из России Заворотнюк не может вернуться домой
10:51
Гуманитарные коридоры и обстрелы ВСУ: Главное о спецоперации на Украине к 8 марта
10:50
Сын и внук Ротару задержаны во время побега с Украины
08:03
К чему снится сын
05:49
Поликарпов день или "кислые девки": что нельзя делать 8 марта
03:28
Жасмин воссоединилась с находящимся в розыске мужем: несколько лет в бегах
00:52
"Отчаянно": Резко сдавшая Елизавета II озвучила предсмертную просьбу
23:10
Горячо! Меган Фокс с голой грудью показала животную страсть
20:26
"Все обслюнявила": Водонаева заглотила мошонку перед камерой
17:55
"Мама и папа, найдитесь!": Вышвырнутая за борт Гулькина с мольбою ищет семью
17:53
Владимир Путин дал главе Евросовета инструкцию по усмирению Киева
17:21
Заявлено о минировании трех вокзалов в Москве и одной станции метро
17:08
“Лишение свободы”: Плюнувшему на законы Баскову пришел конец
17:02
Неприличная сумма: замок оставивших Россию Галкина и Пугачевой готовы купить
16:24
Квартира с отделкой от застройщика: плюсы и минусы
16:17
“Как раньше уже не будет”: Придушенная скалкой 56-летняя Андреева стала дышать медленнее
16:03
Застукали: Обнаженная Волочкова прикрыла срам веником
15:46
"Шестой месяц беременности": Располневшую Бузову сравнили со слоном
15:02
"Я бомж!": Сраженный нищетой Муромов раскрыл размер пенсии
14:44
Как пройдут третьи переговоры России и Украины: все подробности
14:18
"Присоединяйтесь!": Нагнутая кверху задом красотка из "Уральских пельменей" обратилась к поклонникам
14:16
Кризис! Жену-нудистку изолировали от предпочитающего гей-утехи Панина
13:47
Администрация Кемерово ответила на гневные жалобы граждан
13:17
В Госдуме хотят запретить въезд в Россию сбежавшим артистам
12:26
"Адские боли": Измученная чередой несчастий Асмус заговорила о смерти
11:59
Лесной медведь влез в компанию полуголых мужиков: видео
11:17
Второй подбородок и жирные складки: Фото Пугачевой без ретуши проникло в Сеть
11:04
Обстрелы ЛНР и героизм российских военных: Главное о спецоперации на Украине к 7 марта
10:57
Черный день весны: люди несут свечи и цветы на могилу Цискаридзе
10:49
Жена Газманова прижалась к мохнатому жеребцу после слухов о расставании: Сильно накрыло
08:10
Маврикиев день: народные приметы 7 марта
06:10
К чему снится водопад
04:09
Похудевшая пышка из "Дома-2" выставила дряблый зад
02:10
Не хотят видеть друг друга: стала известна причина серьезной ссоры в королевской семье Великобритании
00:03
Представшую без макияжа Довлатову не признали: Все вышло наружу
22:01
Переобулся? Зеленский возложил вину за гибель украинцев на Запад
20:19
Травят даже детей: как прошел митинг против русофобии в Берлине
18:21
"Ты нафиг не нужна": ушедшую Рудковскую облили помоями
18:08
Эрдоган вступился за русских перед Западом
16:28
Apple Pay и Google Pay перестают быть доступными на территории России
15:52
"Простите меня за все!": Николаев обратился к сбежавшей из России Пугачевой
15:36
Врачи оценили состояние госпитализированного с тяжелой болезнью Киркорова
14:58
СМИ раскрыли местонахождение сбежавшей из России Пугачевой
14:38
Сына Талькова отправили куда подальше после скандала в самолете
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не хотят видеть друг друга: стала известна причина серьезной ссоры в королевской семье Великобритании
Похудевшая пышка из "Дома-2" выставила дряблый зад
Сына Талькова отправили куда подальше после скандала в самолете
СМИ раскрыли местонахождение сбежавшей из России Пугачевой
Врачи оценили состояние госпитализированного с тяжелой болезнью Киркорова
"Простите меня за все!": Николаев обратился к сбежавшей из России Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Съемки остановлены: покинувший Россию Васильев рассказал о судьбе "Модного приговора"

Съемки остановлены: покинувший Россию Васильев рассказал о судьбе "Модного приговора"

Популярное шоу сняли с эфира.
прочитано 183 раза

Передача "Модный приговор", которую Первый канал показывал с 2007 года, была снята с эфира из-за общественно-политических событий, как и другие развлекательные проекты первой кнопки. Увидят ли телезрители новые выпуски шоу, рассказал его ведущий, историк моды Александр Васильев.

ПО ТЕМЕ

Какие украшения лучше не носить: Советы ведущего "Модного приговора"

Осталось купить гроб: подробности похорон ведущего "Модного приговора" Васильева

 Шоу "Модный приговор"

Сюжеты Шоу "Модный приговор"

Он сообщил, что съемки "Модного приговора" приостановлены, однако в запасе у Первого канала есть выпуски на две недели вперед. Когда именно их покажут, Васильев тоже не знает, но не сомневается, что они выйдут в эфир.

Если же съемки будут возобновлены, то передача "Модный приговор" существенно изменится, уверен телеведущий. По его словам, закрытие в России модных магазинов, которые привозили одежду с Запада, несомненно повлияет на шоу. Историк моды полагает, что во время съемок новых выпусков будет недопустима западная риторика.

Васильев согласен, что необходимо возрождать русскую моду, однако это возможно, по словам эксперта, лишь в том случае, если в России будет производство текстиля.

Сейчас ведущий программы "Модный приговор" находится во Франции. Там он живет уже 40 лет. В Париже у телеведущего есть квартира, а в Оверни – большой дом.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Кадр: youtube.com
Автор: 8 марта 2022, 16:17 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сбежавшая из России Заворотнюк не может вернуться домой

Ее банковские карты заблокированы

Шоу-бизнес

Второй подбородок и жирные складки: Фото Пугачевой без ретуши проникло в Сеть

Звезда предстала в нелучшем свете
Шоу-бизнес

"Присоединяйтесь!": Нагнутая кверху задом красотка из "Уральских пельменей" обратилась к поклонникам

Звезда сделала предложение фанатам
Спецоперация на Украине

Как пройдут третьи переговоры России и Украины: все подробности

Что известно о встрече

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Здоровье

В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек
В Подмосковье отменят QR-коды
Как после прививки узнать о бессимптомном перенесении ковида
Профессор Альтштейн заявил о приближении конца пандемии COVID-19

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

Администрация Кемерово ответила на гневные жалобы граждан
В Подмосковье мужчину задержали за кражу торговых паллетов
В Кургане студент пришел на занятия с ножом
Приемным родителям Подмосковья повысят выплаты
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+