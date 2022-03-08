Съемки остановлены: покинувший Россию Васильев рассказал о судьбе "Модного приговора"

Популярное шоу сняли с эфира.

Передача "Модный приговор", которую Первый канал показывал с 2007 года, была снята с эфира из-за общественно-политических событий, как и другие развлекательные проекты первой кнопки. Увидят ли телезрители новые выпуски шоу, рассказал его ведущий, историк моды Александр Васильев.

Он сообщил, что съемки "Модного приговора" приостановлены, однако в запасе у Первого канала есть выпуски на две недели вперед. Когда именно их покажут, Васильев тоже не знает, но не сомневается, что они выйдут в эфир.

Если же съемки будут возобновлены, то передача "Модный приговор" существенно изменится, уверен телеведущий. По его словам, закрытие в России модных магазинов, которые привозили одежду с Запада, несомненно повлияет на шоу. Историк моды полагает, что во время съемок новых выпусков будет недопустима западная риторика.

Васильев согласен, что необходимо возрождать русскую моду, однако это возможно, по словам эксперта, лишь в том случае, если в России будет производство текстиля.

Сейчас ведущий программы "Модный приговор" находится во Франции. Там он живет уже 40 лет. В Париже у телеведущего есть квартира, а в Оверни – большой дом.