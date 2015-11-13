Люксовый отдых в Таиланде

Если вы хотите отдохнуть от городской суеты и считаете, что сделать это можно только в элитном отеле, то выбирайте Таиланд. Вас ждет огромный выбор курортов, и везде – райская природа, теплое море и развитая инфраструктура. В Бангкоке, на Пхукете и на небольших островах представлены все известные мировые цепочки отелей, среди которых есть и гостиницы Deluxe.