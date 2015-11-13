В России составили туристический рейтинг регионов, оценив их готовность принимать большие группы отдыхающих. В лидерах предсказуемо оказались Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва. Привлекательность отечественных курортов оценивали по девяти критериям: уровень развития туристического бизнеса, оборот туристических услуг, популярность региона у россиян и иностранцев, туристическая уникальность (достопримечательности и курорты), экология, криминогенная ситуация, развитость транспортной и социальной инфраструктуры, популярность региона как туристического бренда в интернете.