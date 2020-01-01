Перевод стрелок часов

Правительство поддержало идею перевести стрелки часов в Астраханской области и Забайкалье
Некоторые регионы из-за перехода на постоянное зимнее время теряют десятки часов светлого времени суток
Населению Алтайской, Томской и Новосибирской областей по астрономическому жить не нравится
Этот перевод часов является окончательным, обратно на летнее время часы переводить уже не будут
Правильный отдых и хороший сон помогут гражданам России без проблем пережить переход на зимнее время
Треть опрошенных жителей России будет поддержали решение перевести стрелки часов на час назад
В ближайшем будущем вся Россия присоединится к селу Солгон и будет жить с ним в одном времени
Кабинет министров отменил постановление о порядке исчисления времени в часовых зонах и переводе стрелок часов
Россиянам придется отдать до 700 рублей на перепрограммирование счетчиков
Россия перейдет на зимнее время, сезонного перевода стрелок не будет