Перевод стрелок часов

В России предлагают вернуть летнее время

В некоторых регионах России хотят вернуть ежегодный переход на зимнее и летнее время для "рационального использования светлого времени суток". Эксперты и местные жители считают, что из-за постоянного зимнего времени ежегодно теряются десятки часов светлого времени суток, поэтому предлагают перейти в другой часовой пояс. В конце октября 2014 года Россия перешла на постоянное зимнее время – до этого во второе воскресенье марта часы переводились на летнее, а в последнее воскресенье октября – за зимнее время.