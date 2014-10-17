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Перевод стрелок часов

В двух регионах России изменится время

В двух регионах России изменится время
Правительство России поддержало идею перевести стрелки часов в Астраханской области и Забайкалье. Эти регионы было решено отнести к соседним часовым поясам. Правительство России опубликовало официальный отзыв на законопроекты по изменению часовых зон в Астраханской области и Забайкальском крае.

В России предлагают вернуть летнее время

В России хотят вернуть летнее время
В некоторых регионах России хотят вернуть ежегодный переход на зимнее и летнее время для "рационального использования светлого времени суток". Эксперты и местные жители считают, что из-за постоянного зимнего времени ежегодно теряются десятки часов светлого времени суток, поэтому предлагают перейти в другой часовой пояс. В конце октября 2014 года Россия перешла на постоянное зимнее время – до этого во второе воскресенье марта часы переводились на летнее, а в последнее воскресенье октября – за зимнее время.

Сибиряки просят вернуть летнее время

Сибиряки просят вернуть летнее время
Регионы России попросили Госдуму перевести их на летнее время. Населению Алтайской, Томской и Новосибирской областей по астрономическому жить не нравится. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников рассказал, что представители российских регионов обратились с просьбой перевести их на летнее время.

Россияне перешли на зимнее время

Россияне перешли на зимнее время
Большинство россиян минувшей ночью перевели стрелки на один час назад. Таким образом, почти все российские регионы перешли на постоянное зимнее время. Согласно нынешнему законодательству, этот перевод часов является окончательным, обратно на летнее время часы переводить уже не будут. В 02:00 по московскому времени 26 октября стрелки часов в большинстве регионов России были переведены на час назад.

Минздрав оценил переход на зимнее время

Минздрав о переходе на зимнее время
Министерство здравоохранения России позитивно оценило перевод стрелок на час назад. Россияне встретят зиму по новому времени после трехлетнего перерыва. Правильный отдых и хороший сон помогут россиянам без проблем пережить предстоящий перевод часов на час назад, заявил главный терапевт Минздрава России Александр Чучалин: "В целом это позитивная вещь, и ее надо воспринимать как должное", – отметил медик.

Россияне рады переходу на зимнее время

Россияне рады переходу на зимнее время
По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, треть россиян положительно отнеслась к решению о переходе на зимнее время. Примечательно, что почти половина респондентов высказалась за переход всей страны на единый часовой режим. Однако единого мнения, по какой системе времени будет удобнее жить, пока не выявлено.

Россия присоединится к селу Солгон

Россия присоединится к селу Солгон
В ближайшем будущем вся Россия присоединится к селу Солгон и будет жить с ним в одном времени. В небольшом населенном пункте в Сибири уже восемь лет действует только зимнее время. В этом году российские граждане снова начнут жить по зимнему времени.

Правительство отменило закон о переводе стрелок

Москва отменила закон о переводе
Кабинет министров отменил постановление о часовых зонах и переводе стрелок часов, действовавшее предыдущие четыре года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Постановление вступит в силу 26 октября. "Признать утратившим силу постановление правительства от 31 августа 2011 года "О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и порядке исчисления времени в часовых зонах, а также о признании утратившим силу отдельных постановлений правительства РФ", – говорится в документе.

За зимнее время придется заплатить

За зимнее время придется заплатить
Россиянам придется потратить до 700 рублей на перепрограммирование счетчиков Населению России придется заплатить за переход на зимнее время.

Россия будет жить по зимнему времени

Россия перейдет на зимнее время

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