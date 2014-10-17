Перевод стрелок часов

Кабинет министров отменил постановление о часовых зонах и переводе стрелок часов, действовавшее предыдущие четыре года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Постановление вступит в силу 26 октября. "Признать утратившим силу постановление правительства от 31 августа 2011 года "О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и порядке исчисления времени в часовых зонах, а также о признании утратившим силу отдельных постановлений правительства РФ", – говорится в документе.