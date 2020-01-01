Крымская "Таврида"

Смена образовательного форума "Таврида" объединит молодых работников театра и кино со всех уголков России
На Всероссийском молодежном форуме "Таврида" прошла итоговая дискуссия смены "Художники и скульпторы"
Участники Всероссийского молодежного образовательного форума в Крыму презентовали проект жилища нового поколения
На Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" начинается дизайнерский заезд
Именно такие мероприятия, как форум "Таврида" в Крыму, помогают построению гражданского общества
С участниками всероссийского молодежного форума "Таврида" встретился герой России Вячеслав Бочаров
Молодежный форум в Крыму открылся сменой военно-патриотических клубов и поисковых отрядов России
Мероприятие собирает на российском полуострове талантливую молодежь со всей страны
Российская молодежь ответила Госдепу на заявление о Владимире Путине
Омбудсмен Элла Памфилова рассказала о проблемах правозащитного движения