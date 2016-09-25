Крымская "Таврида"

Киселев рассказал о создании страны

Известный телеведущий, генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прибыл на молодежный форум "Таврида" в Крыму, чтобы рассказать активной молодежи о ценностях российского общества и патриотизме. Он заметил, что именно слеты подобного формата позволяют говорить о построении государства, гражданского общества, поскольку здесь молодые люди могут встретиться со своими единомышленниками и не только поделиться своими идеями друг с другом, но и рассказать о них всей стране. Молодежный слет "Таврида" стал примером мероприятия, которое просто необходимо для уверенного развития гражданского общества, уверен Дмитрий Киселев.