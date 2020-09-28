На 2021 год запланирован уникальный космический старт

На 1 апреля 2021 года запланирован старт, который должен вывести на орбиту состав 65-й экспедиции на Международную космическую станцию, передает Пятый канал. Уникальность этого запуска заключается в том, что впервые за 20 лет к МКС полетит полностью российский экипаж.
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