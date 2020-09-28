В Японии планируют построить завод на Луне

Япония планирует возвести на Южном полюсе Луны в течение двух десятилетий. Предприятие будет производить топливо.
По данным японских СМИ, завод планируют возвести к 2035 году. С помощью воды, получаемой из льдов на полюсе спутника, он будет производить водородное топливо для многоразового космического корабля для исследования Луны. Японские специалисты по изучению космоса пояснили, что топливо для кораблей гораздо дешевле добывать на самом спутнике, чем доставлять сырье с Земли, сообщает телеканал "360".
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