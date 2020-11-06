Найденный в США необычный червь оказался бессмертным существом

В американском штате Вирджиния мужчина обнаружил необычного червя длиной около 30 сантиметров и с головой в форме молота. Изначально он подумал, что это змея.

Прибывшие на место обнаружения сотрудники службы по борьбе с вредителями лишь развели руками, заявив, что видят это существо впервые. Им на помощь пришли техасские ученые, которые заявили, что это – червь из рода Bipalium. Специалисты отметили, что помимо странной головы у него есть и другая уникальная особенность – существо бессмертно и его невозможно убить. Даже если отрезать ему голову – он отрастит другую, при чем с новым мозгом. Точно так же он может восстановить и другие части тела, сообщает телеканал "360".