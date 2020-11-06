Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Пятница
6 ноября
Лента новостей
19:15
Что раздражает мужчин и женщин в отношениях
19:14
Найденный в США необычный червь оказался бессмертным существом
19:00
Знаменитые российские футболисты за решеткой
18:51
Церемония прощания с Михаилом Жванецким отменена
18:37
Куда на самом деле исчез Меньшиков накануне своего 60-летия
18:34
ФАС России обвинила компанию Google в нарушении закона о рекламе
18:34
Не Михаил Михайлович: вскрылось настоящее имя скончавшегося Жванецкого
18:28
Бывшая воспитанница нанесла страшный удар Тутберидзе
18:23
"Он лишился кислорода": коллега о причине ухода Жванецкого
18:15
Виталия Кличко переизбрали мэром Киева
18:10
Жванецкий предчувствовал свой уход
18:09
Жена Леонида Ярмольника сделала заявление из больницы
17:57
В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия
17:55
По еврейскому обряду: подробности похорон Жванецкого
17:47
65-летняя мать затмила красотку Каменских
17:35
Названа предполагаемая причина смерти Жванецкого
17:33
"У тебя тоже ребенок": изнасилованный в детстве Костюшкин опасается за сына Собчак
17:32
Затаптывают: на лежащую под капельницей после шоу Малахова звезду "Интернов" обрушилась новая беда
16:59
Галкин опубликовал редкое видео со Жванецким: Переживали сложные времена
16:52
Пугачева накаркала смерть Жванецкому
16:48
Москвичей призвали не передвигаться по городу без необходимости
16:18
Столкнулся лично: актер сериала "Новенький" рассказал о травле
16:15
Песков заявил о готовности властей к новым антикоронавирусным мерам
16:11
"Смотреть на это было больно": Собчак о смерти Жванецкого
16:10
"В помойке новостной застрял ты, лысый": Шнуров врезал Пригожину
16:08
Драматичные подробности последних дней жизни Жванецкого
16:03
"Всегда в моем сердце": известие о смерти Жванецкого пришибло Пугачеву
15:54
Миллионы и квартиры: родные делят шикарное наследство Жванецкого
15:47
Бузова умыла сдавшую позиции Пугачеву: Веры больше нет
15:37
Умер Михаил Жванецкий
15:36
Звезда сериала "Зачарованные" разбилась в Мексике
15:33
Самбурская оправдалась за взятые у Кудрявцевой 30 тысяч рублей в долг
15:33
"Стоял и мочился в арке": Лолита Милявская дала пинка под зад незнакомому мужику
15:07
Резко постаревшую Алену Бабенко облили грязью за искусственные зубы
14:51
"Всегда знаю, что происходит": мать попыталась оправдаться за разрушенный брак Тимати
14:49
В Нидерландах полиция задержала мужчину с опасным предметом в школе
14:48
Клюкину из "Холостяка" заподозрили в беременности
14:41
Решетова сделала заявление об изменах после расставания с Тимати
14:28
Жена Цекало впервые после долгого перерыва показала свое фото и ужаснула видом
14:22
"Только волосы поседели": снимок молодого Антонова шокировал народ
14:20
"Ура! Наконец-то!": Жена развелась с Алибасовым
14:15
"Как тяжело выживать!": крик души добиваемой родными 80-летней Светличной
14:11
Вместо Трампа и Байдена президентом США может стать 80-летняя женщина
14:08
"Пьяная от тебя!": Валерия и Киркоров слились в страстном поцелуе
14:01
Сын Орбакайте сорвался после вопросов об отце
14:01
"Форсаж по Прилучному": звезда сериала "Мажор" влетела в офисное помещение на авто
13:51
"Наслаждайтесь": 19-летний сын Канделаки кокетничал с Собчак
13:44
В Москве избили футболиста
13:28
"Сбежала из стационара": Леру Кудрявцеву прилюдно унизили
13:26
Семья с пятью детьми погибла при пожаре
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу
Политолог: Байден может сильно пощекотать нервы Лукашенко
"Некрасиво попросили уйти": 77-летняя Чурикова о дикой ситуации в "Ленкоме"
Изуродованный скандалист Солнцев хочет начать сбор денег на лечение
Слила аудиозапись разговора: дочь Успенской крупно подставила мать
Бузова умыла сдавшую позиции Пугачеву: Веры больше нет
Hi-tech

Найденный в США необычный червь оказался бессмертным существом

прочитано 65 раз

В американском штате Вирджиния мужчина обнаружил необычного червя длиной около 30 сантиметров и с головой в форме молота. Изначально он подумал, что это змея.

Прибывшие на место обнаружения сотрудники службы по борьбе с вредителями лишь развели руками, заявив, что видят это существо впервые. Им на помощь пришли техасские ученые, которые заявили, что это – червь из рода Bipalium. Специалисты отметили, что помимо странной головы у него есть и другая уникальная особенность – существо бессмертно и его невозможно убить. Даже если отрезать ему голову – он отрастит другую, при чем с новым мозгом. Точно так же он может восстановить и другие части тела, сообщает телеканал "360".

Автор: 6 ноября 2020, 19:14 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Вместо Трампа и Байдена президентом США может стать 80-летняя женщина
Появились слухи об отставке Путина из-за проблем со здоровьем – в Кремле ответили
У Зеленского оценили вероятность войны с Россией за воду для Крыма
Введет ли Байден новые санкции против России

Шоу-бизнес

Не Михаил Михайлович: вскрылось настоящее имя скончавшегося Жванецкого
"Он лишился кислорода": коллега о причине ухода Жванецкого
Жванецкий предчувствовал свой уход
Жена Леонида Ярмольника сделала заявление из больницы

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

Пугачева накаркала смерть Жванецкому

Певица сглазила друга
Шоу-бизнес

Умер Михаил Жванецкий

Сатирику было 86 лет
Шоу-бизнес

65-летняя мать затмила красотку Каменских

Звезда показала родительницу
Шоу-бизнес

Драматичные подробности последних дней жизни Жванецкого

Что стало причиной смерти

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни
Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
Татьяна Тотьмянина потрясла преображением: Недосягаемый величины человек

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+