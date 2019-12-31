В Мексике нашли древний дворец индейцев майя

Археологи обнаружили руины древнего дворца индейцев майя в Мексике. Здание расположено к западу от города Канкун, сообщает телеканал "360".
Постройка достигает 55 метров в длину и 15 метров в ширину, а ее высота составляет восемь метров. Внутри шесть комнат. Также там расположены алтарь и большая печь. Рядом с дворцом исследователи обнаружили человеческие останки. Чтобы выяснить их принадлежность, ученые отправили кости на экспертизу.
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