Сбербанк представил мощнейший российский суперкомпьютер

Презентация прошла на международной конференции AI Journey,
посвященной искусственному интеллекту. На мероприятии присутствовали глава
Сбербанка Герман Греф и СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент,
руководитель блока "Технологии" Давид Рафаловский.
Суперкомпьютер назван Christofari в честь первого клиента сберегательных касс России Николая Кристофари. Ресурсы инновационной разработки будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud, что даст возможность максимально удобно использовать алгоритмы искусственного интеллекта.
Christofari позволит пользователям в рекордные сроки решать задачи обучения моделей, которые основаны на глубоких нейронных сетях. Это повысит эффективность решения самых различных задач, включая обработку естественного языка, оценку управления рисками, выявление мошенничества, создание чат-ботов и голосов помощников, компьютерное зрение.
Суперкомпьютер можно использовать в государственных и бизнес-структурах, а также научно-исследовательских организациях, работающих в различных сферах экономики – банки, телекоммуникация, медицина, ретейл и прочее.
Облачные технологии делают доступными высокопроизводительные мощности компьютера для работы с искусственным интеллектом. "Даже небольшой стартап наравне с крупнейшей корпорацией сможет получить огромные вычислительные мощности, и для этого не требуется создавать или наращивать собственную ИТ-инфраструктуру и нанимать обслуживающих ее специалистов", - отметил СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Давид Рафаловский.
Другая главная ценность – рекордная для нашей страны скорость обучения моделей и высокопроизводительных вычислений. При этом некоторые из задач машинного обучения просто нельзя решить без значительных вычислительных ресурсов, подчеркнул Рафаловский.
"Появление суперкомпьютера на российском ИТ-рынке откроет доступ к созданию принципиально новых решений и технологий в области AI", – подчеркнул он.
Суперкомпьютер Christofari создан на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2 – это самая мощная в мире система для решения задач искусственного интеллекта. Высокопроизводительные узлы оснащены вычислительными ускорителями Tesla V100. Мощности суперкомпьютера будут доступны для пользователей с 12 декабря 2019 года.
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