Эксперты: Будущее бизнеса – за облачными технологиями

В России на "облака" пока приходится 4%
IT-инфраструктуры. Но возможности, которые дают бизнесу и государству такие
технологии, огромны. По последним данным, около 90% бизнес-структур планирует
использовать облачные сервисы в своей повседневной деятельности.
Такие решения позволяют повысить эффективность бизнеса, сократить время на вывод новых товаров и услуг. "Облака" дают возможность создавать digital-экосистемы, внедряя приложения по комплексному управлению производством и аналитики. При этом обслуживание IT-оборудования остается заботой облачного провайдера.
По словам гендиректора дочерней компании Сбербанка SberCloud Александра Сорокоумова, в наши дни начинающий свое дело предприниматель регистрируется, открывает счет в банке и покупает "облака". Это позволяет сосредоточиться на разработке проектов, не отвлекаясь на поддержку инфраструктуры, отметил он в интервью деловому изданию Forbes. Ценность облачных технологий в их гибкости и динамичности, подчеркнул Сорокоумов.
"Если при использовании классической IT инфраструктуры минимальный срок запуска продукта составляет три месяца, то для пользователя облачных технологий он сокращается до трех минут – клиенту достаточно просто докупить необходимые мощности", – пояснил гендиректор SberCloud.
За безопасность данных пользователи облачных сервисов могут не переживать. Предоставляющие такие услуги компании имеют собственный штат специалистов, которые надежно защитят информацию клиентов, отметил главный архитектор в сфере финансовых услуг Intel Бруно Домингес.
Спрос на цифровые технологии в России в ближайшее время будет расти, уверен помощник первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Роман Урнышев. Он напомнил о появлении новых профессий, связанных с этой сферой, цифровизации бизнес-коммуникаций. "Государство также задумывается о масштабировании своих информационных систем, и неизбежно появляется запрос на то, чтобы эти процессы шли с наименьшими затратами и потерями", – отметил он.
На горизонте ближайших пяти лет рынок публичных облачных сервисов вырастет на 22,3%, прогнозируют эксперты. Объем Public cloud составит 500 миллиардов долларов. Это будет один из крупнейших мировых технологических рынков.
Российские компании займут достойное место в этом сегменте, уверен Александр Сорокоумов. По его словам, интерес к облачным решениям растет и у бизнеса, и у государства. Сбербанк, более четырех лет создающий свое "облако", убедился в его эффективности и выходит на рынок с опробованным и надежным решением, подчеркнул гендиректор SberCloud.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Кто начал срчн на ыоруме?
Дочки ....матери
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Про вашу смерть.
Кого из актрис вы бы хотели ТРАХНУТЬ?
Через какое время ваш партнёр КОНЧАЕТ?