Эксперты: Будущее бизнеса – за облачными технологиями

Главную роль в цифровой трансформации бизнеса и экономики сыграют облачные технологии. В этом уверены эксперты, собравшиеся на площадке форума "Открытые инновации" в инновационном центре "Сколково".



В России на "облака" пока приходится 4% IT-инфраструктуры. Но возможности, которые дают бизнесу и государству такие технологии, огромны. По последним данным, около 90% бизнес-структур планирует использовать облачные сервисы в своей повседневной деятельности.



Такие решения позволяют повысить эффективность бизнеса, сократить время на вывод новых товаров и услуг. "Облака" дают возможность создавать digital-экосистемы, внедряя приложения по комплексному управлению производством и аналитики. При этом обслуживание IT-оборудования остается заботой облачного провайдера.

По словам гендиректора дочерней компании Сбербанка SberCloud Александра Сорокоумова, в наши дни начинающий свое дело предприниматель регистрируется, открывает счет в банке и покупает "облака". Это позволяет сосредоточиться на разработке проектов, не отвлекаясь на поддержку инфраструктуры, отметил он в интервью деловому изданию Forbes. Ценность облачных технологий в их гибкости и динамичности, подчеркнул Сорокоумов.

"Если при использовании классической IT инфраструктуры минимальный срок запуска продукта составляет три месяца, то для пользователя облачных технологий он сокращается до трех минут – клиенту достаточно просто докупить необходимые мощности", – пояснил гендиректор SberCloud.

За безопасность данных пользователи облачных сервисов могут не переживать. Предоставляющие такие услуги компании имеют собственный штат специалистов, которые надежно защитят информацию клиентов, отметил главный архитектор в сфере финансовых услуг Intel Бруно Домингес.

Спрос на цифровые технологии в России в ближайшее время будет расти, уверен помощник первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Роман Урнышев. Он напомнил о появлении новых профессий, связанных с этой сферой, цифровизации бизнес-коммуникаций. "Государство также задумывается о масштабировании своих информационных систем, и неизбежно появляется запрос на то, чтобы эти процессы шли с наименьшими затратами и потерями", – отметил он.

На горизонте ближайших пяти лет рынок публичных облачных сервисов вырастет на 22,3%, прогнозируют эксперты. Объем Public cloud составит 500 миллиардов долларов. Это будет один из крупнейших мировых технологических рынков.

Российские компании займут достойное место в этом сегменте, уверен Александр Сорокоумов. По его словам, интерес к облачным решениям растет и у бизнеса, и у государства. Сбербанк, более четырех лет создающий свое "облако", убедился в его эффективности и выходит на рынок с опробованным и надежным решением, подчеркнул гендиректор SberCloud.