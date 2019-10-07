Личные данные миллионов клиентов "Билайн" утекли в Сеть

Личные данные почти девяти миллионов абонентов проводного интернета "Билайн" были найдены в Сети. Как сообщает "Комсомольская правда", в открытом доступе оказались имена, фамилии и домашние адреса клиентов.
По факту случившегося компания "Вымпелком" проводит проверку. В пресс-службе организации уточнили, что большая часть данных относится к 2017 году и является устаревшей. По словам представителей компании, речь идет только об утечке информации о 2,5 миллиона абонентов, сообщает "Пятый канал".
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