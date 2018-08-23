Названо время гибели человечества

Магнитное поле Земли перевернется в ближайшее время. Последствия для человечества будут крайне неприятные – как минимум космическое излучение уничтожит спутники в космосе и всю электронику на планете.

Ранее считалось, что магнитные полюса Земли меняются местами раз в 450 тысяч или миллион лет. Однако результаты новых исследований ученых поразили и встревожили. Пищу для размышлений специалистам дал анализ расположения кристаллов магнетита – минерал был обнаружен в сталагмите пещеры, расположенной в китайской провинции Гуйчжоу.

Международная группа экспертов определила особенности инверсии полюсов и изменения силы магнитного поля в далекие времена. Они выяснили, что примерно 98 тысяч лет назад произошла смена полюсов, которая длилась всего около двух сотен лет. С точки зрения ученых, это шокирующе малый промежуток времени – ранее считалось, что между инверсиями проходят минимум десятки тысяч лет.

Исходя из полученных во время исследования данных специалисты предупреждают: если такие существенные и быстрые изменения в магнитном поле произойдут сегодня, спрогнозировать их будет невозможно. При этом признаков довольно скорой инверсии полюсов эксперты видят все больше. В частности известно, что перед "переворотом" магнитное поле планеты постепенно ослабевает. Что и наблюдают сейчас ученые.

Переворот магнитных полюсов Земли будет внезапным. "Магнитный щит" планеты почти полностью исчезнет во время сдвига оси, благодаря чему Солнце сможет беспрепятственно бомбардировать Землю заряженными частицами. Это станет катастрофой для стран, где распространены цифровые технологии: их ждут массовые проблемы с работой линий электропередачи, все спутники на орбите будут уничтожены, города захлестнет волна техногенных аварий.

Кроме того, подобные катаклизмы ускоряют эволюцию животных и растений на Земле, мешают миграциям птиц. Да и на человека потоки космического излучения повлияют не лучшим образом, пишет Science Alert.