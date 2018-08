Человечеству грозит мучительная гибель

Море у берегов Гренландии освободилось ото льда. Такое случилось впервые за всю историю наблюдений, утверждают ученые. По информации исследователей, многолетнего льда в Арктике почти не осталось.

Данные, полученные спутниками, показывают, что лед, покрывавший часть Арктики в течение долгого времени, стал хрупким и более мобильным. В начале августа он был отнесен ветром от северного побережья Гренландии.

Ученые объясняют неожиданные подвижки льда изменением толщины ледяного покрова. Считалось, что многолетний лед в этом регионе сохранится долго. Толщина таких льдов превышает четыре метра, а в некоторых местах достигает 20 метров. Теперь покров истончился, по расчетам исследователей, на 40%.

Причина – необычайно теплое начало года и жара в августе. Ученые подчеркивают, что в первую очередь такие изменения угрожают местам обитания белых медведей, которые используют ледовый покров для охоты на тюленей, сообщает Science Alert.

Arctic sea ice is once again pulling away from the coast of far northern Greenland. You can easily see this reflected in the current drift circulation: https://t.co/BkhAkJipgm. Sea ice extent in the Greenland Sea has been at or near a record low for most of 2018. pic.twitter.com/zvOEyNpHut