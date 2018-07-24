Google перепугал пользователей пророчеством о конце света

Пользователи Сети обнаружили странность при использовании Google. Если выполнить определенные манипуляции, переводчик выдаст предзнаменования конца света.

Если 19 раз ввести в поле для перевода слово dog и попросить перевести его с маори, сервис выдает следующий текст: "На часах Судного дня без трех минут двенадцать. Люди и драматические события, во времена которых мы живем, указывают на то, что мы приближаемся к концу света и возвращению".

Схожая странность наблюдаются, если более 20 раз подряд ввести сочетание букв "a", сообщает издание Motherboard. "Поскольку имя Бога было написано на иврите, оно было написано на языке еврейской нации", – уверяет переводчик Google.

Завсегдатаи Всемирной паутины увлеклись новой забавой и стали искать сакральные смыслы с помощью различных абсурдных комбинаций. Один из энтузиастов попытался узнать имя Google-переводчика, разделив слова пробелами через каждые две буквы. Сервис ответил, что вопрошающий сможет увидеться с ним в конце дня.

Позже пользователи Сети объяснили этот феномен. Они убеждены, что некоторые варианты перевода взяты из личных сообщений или электронной почты, которые собирает и обрабатывает поисковая система. Кроме того, в Google предусмотрена возможность предлагать свой вариант перевода.