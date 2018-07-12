Шпион рассказал о тотальной слежке через фитнес-браслеты

Сообщения о тотальной слежке за пользователями по всему миру находят новые подтверждения. Одна из популярных программ, которая передает всю информацию о владельце спецслужбам, – фитнес‐приложение для мобильных устройств.

Секреты мобильного фитнес-приложения Polar Flow раскрыл бывший технический директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США Уильям Бинни. По словам эксперта, прослужившего там более 35 лет, программа позволяет получать информацию о местоположении военнослужащих по всему миру. Скорее всего, она является расширением одного из проектов АНБ.

"Это похоже на программу АНБ Treasure Map ("Карта сокровищ". – Прим. ред.), постоянно отслеживающую все устройства, соединенные в одну сеть. В данном случае это, возможно, представляет дополнительное подтверждение слежки в пользу АНБ", – заявил бывший шпион.

Независимые специалисты уже сообщали о возможностях этой программы. Расследование показало, что Polar Flow с помощью фитнес-браслетов может стать инструментом для сбора конфиденциальных данных о местоположении военнослужащих и сотрудников спецслужб по всему миру, передает телеканал "360".

Разработчик проекта, финская компания Polar заявила, что утечки личных данных через приложение не было. Тем не менее фирма сообщила, что функции, позволяющие получать информацию о пользователях, приостановлены.

#Трамп жалуется на #АНБ, у которого в результате технического сбоя удалилось 650 млн. записей звонков и #смс. Что это: злой умысел или случайность?) pic.twitter.com/Ccsw6yAvoo — Мikhail Bulatov (@bmpok) 3 июля 2018 г.

В прошлом году стало известно, что Google собирает сведения о местонахождении пользователей Android с помощью сотовых вышек. Причем данные компания получает даже при выключенных службах геолокации или отсутствии сим-карты в телефоне. Смартфон высылает идентификационные данные станций (Cell ID) в Google при первом доступе в интернет.

В компании информацию подтвердили, но заявили, что делают это лишь для того, чтобы ускорить отправку сообщений на телефон пользователя. И пообещали, что "больше так не будут".