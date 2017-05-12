В глобальной хакерской атаке нашли след разведки США

Хакеры-вымогатели, которые совершили атаку на компьютеры по всему миру, использовали ресурсы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Злоумышленники воспользовались программой, разработанной спецслужбами.
Взяв за основу метод взлома американской разведки, известный как "eternal blue" преступники создали программу для вымогательства, передает Financial Times. Как писали Dni.Ru, в результате происшествия были взломаны около 60 тысяч компьютеров в 74 странах мира.
Идеология чайлдфри завоевывает вершины власти в Старом Свете
Ляйсан объяснила, почему она бесцеремонно работала тазом в юности
39-летняя мать четырех детей поразила фигурой
Женский образ оказался ловким прикрытием