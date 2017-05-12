В глобальной хакерской атаке нашли след разведки США

Хакеры-вымогатели, которые совершили атаку на компьютеры по всему миру, использовали ресурсы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Злоумышленники воспользовались программой, разработанной спецслужбами.

Взяв за основу метод взлома американской разведки, известный как "eternal blue" преступники создали программу для вымогательства, передает Financial Times. Как писали Dni.Ru, в результате происшествия были взломаны около 60 тысяч компьютеров в 74 странах мира.