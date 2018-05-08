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Ученые раскрыли тайну глобального похолодания

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Kuznetsov
Специалисты Техасского университета в Далласе назвали условия превращения Земли в ледяной шар. Они определили геологические условия, при которых на нашей планете 700 миллионов лет назад произошло глобальное похолодание.  
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Именно тогда Земля полностью покрылась льдом. Исследователи считают, что изменения климата связаны с возникновением и перемещением литосферных плит. Объяснение тому, что во время криогенийского периода в тропических широтах происходило отложение ледниковых осадков, дает гипотеза ледяной Земли. Ученые полагают, что тогда на экваторе было так же холодно как и на полюсах планеты, сообщает Phys.org.

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Считается, что сначала земная кора была сплошной, а ее разделение на отдельные крупные фрагменты произошло позднее. По мнению геологов, литосфера раскололась 600-800 миллионов лет назад, это и включило на Земле процессы, которые привели к появлению "Земли-снежка". В частности, это смещение материков и извержение вулканов.

Отметим, что ледниковый период длился на нашей планете миллионы лет. Он закончился, лишь когда в атмосфере накопилось достаточное количество парниковых газов, выброшенных вулканами. После этого материки освободились от льда, запустив процессы, необходимыми для роста бактерий. Следующим этапом развития сталиь многоклеточные формы жизни.

Ранее  геологи пришли к выводу, что орбита Земли сжимается и вытягивается каждые 405 тысяч лет. Этот процесс провоцируют гравитационные взаимодействия планеты с Юпитером и Венерой.

Автор: Валерия Нарская8 мая 2018, 15:49
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